Tổng thống Putin nói gì trước thềm thượng đỉnh Nga - Mỹ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi nỗ lực mạnh mẽ và chân thành của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

NBC News đưa tin, Điện Kremlin cho biết, một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Alaska vào ngày 15/8 (giờ địa phương), Tổng thống Putin đã triệu tập một cuộc họp cố vấn để thông báo về tiến trình đàm phán về cuộc xung đột Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đạt được thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột này.

"Những nỗ lực đó nhằm tạo ra các điều kiện hòa bình lâu dài giữa các quốc gia cũng như trên toàn thế giới", ông chủ Điện Kremlin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, ngày 14/8 cho biết cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ bắt đầu tại Alaska vào lúc 11h30 sáng 15/8 (theo giờ địa phương), sau đó hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ họp báo chung. Nhà Trắng xác nhận thông tin này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Fox News rằng Tổng thống Trump "muốn thử mọi phương án để cố gắng kết thúc cuộc xung đột này bằng giải pháp hòa bình".

Phái đoàn cấp cao của Nga sẽ bao gồm Tổng thống Nga Putin, ông Yuri Ushakov, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Về chương trình nghị sự, ông Ushakov cho biết, trọng tâm của cuộc đàm phán sẽ thảo luận về xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các mục tiêu về đảm bảo hòa bình và an ninh cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất hiện nay, mối quan hệ song phương,... cũng sẽ được thảo luận.

