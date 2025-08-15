EU bác tin nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga

Theo RT, ngày 14/8, EU tái khẳng định cam kết duy trì lệnh trừng phạt đối với Nga, bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine.

Đầu tuần này, truyền thông dẫn nguồn tin thân cận với Chủ tịch Hội đồng EU nói rằng EU đang cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt theo từng giai đoạn nếu có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, Phó phát ngôn viên trưởng của Ủy ban châu Âu Arianna Podesta đã bác bỏ thông tin này, khẳng định khối sẽ tiếp tục gây sức ép lên Nga.

Phó phát ngôn viên trưởng của Ủy ban châu Âu Arianna Podesta. Ảnh: rynek-lotniczy.

"Gói trừng phạt thứ 19 (nhằm vào Nga) dự kiến sẽ được thông qua vào tháng tới", bà Arianna Podesta thông báo.

Được biết, phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Tháng trước, sau nhiều tuần tranh luận giữa các quốc gia thành viên, EU thông qua gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga.

Điện Kremlin tuyên bố các lệnh trừng phạt của phương Tây là "con dao hai lưỡi", cảnh báo rằng mỗi gói trừng phạt mới "sẽ gây ra tác động tiêu cực cho các quốc gia tham gia".

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, đã kêu gọi gây áp lực nhiều hơn lên Moscow trước thềm Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 (giờ địa phương). Xung đột Ukraine dự kiến sẽ là chủ đề chính của cuộc hội đàm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga, Mỹ thống nhất chương trình họp thượng đỉnh