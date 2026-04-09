Diễm Hương đưa con nhỏ về Việt Nam, tiết lộ điều lo lắng nhất

Sau thời gian sống ở Canada, Diễm Hương đưa con nhỏ về Việt Nam. Điều khiến cô trăn trở nhất là hành trình di chuyển của con.

Hoa hậu Diễm Hương vừa cùng chồng con trở về Việt Nam sau thời gian sinh sống tại Canada. Con trai thứ hai của cô – bé Ong – chào đời vào tháng 11/2025, vì vậy chuyến đi lần này khiến cả gia đình khá lo lắng.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Diễm Hương cho biết: “Cả nhà đều lo bé có thể bị sốc nhiệt. Tôi lại không có nhiều thời gian ở bên con vì phải liên tục xử lý công việc. May mắn là ông bà ngoại đã chăm sóc bé rất chu đáo, giúp tôi yên tâm phần nào”.

Diễm Hương về Việt Nam. Ảnh: FB Diễm Hương.

Người đẹp nói thêm, cảm giác trở về không có nhiều khác biệt. “Với tôi, đó đơn giản là trở về nhà. Thực tế, chưa đầy một năm trước tôi đã ở Việt Nam. Tôi quen với việc sống giữa hai nơi: Canada và Việt Nam”, cô nói.

Lần này, Diễm Hương trở về chủ yếu để giải quyết công việc riêng và hoàn tất giấy tờ. Nếu mọi việc suôn sẻ, nữ hoa hậu dự định dành thời gian cho gia đình bằng một chuyến đi biển trước khi quay lại Canada.

Ngay trong ngày đầu tiên về nước, Diễm Hương đã dành thời gian gặp các thành viên nhóm “Ngũ Long Du Ký”. Với cô, đó không chỉ là cuộc hội ngộ đồng nghiệp, mà còn là dịp trở về với những người thân quen như gia đình.

Trong buổi gặp gỡ nhóm “Ngũ Long Du Ký”, Diễm Hương đưa con trai thứ hai đi cùng. Ảnh: FB Diễm Hương.

Trước câu hỏi về bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh, Diễm Hương cho biết: “Tôi nghĩ, bản thân may mắn khi có thể trạng không ăn uống nhiều. Gần 10 năm nay, tôi duy trì chế độ ăn không tinh bột, hạn chế đường và ăn khá ít. Chồng tôi nấu ăn rất giỏi, nên tôi không có xu hướng ăn uống quá đà”.

Diễm Hương bên gia đình ở Canada. Ảnh: FB Diễm Hương.