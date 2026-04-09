Diễm Hương đưa con nhỏ về Việt Nam, tiết lộ điều lo lắng nhất

Sau thời gian sống ở Canada, Diễm Hương đưa con nhỏ về Việt Nam. Điều khiến cô trăn trở nhất là hành trình di chuyển của con.

Thu Cúc

Hoa hậu Diễm Hương vừa cùng chồng con trở về Việt Nam sau thời gian sinh sống tại Canada. Con trai thứ hai của cô – bé Ong – chào đời vào tháng 11/2025, vì vậy chuyến đi lần này khiến cả gia đình khá lo lắng.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Diễm Hương cho biết: “Cả nhà đều lo bé có thể bị sốc nhiệt. Tôi lại không có nhiều thời gian ở bên con vì phải liên tục xử lý công việc. May mắn là ông bà ngoại đã chăm sóc bé rất chu đáo, giúp tôi yên tâm phần nào”.

Diễm Hương về Việt Nam. Ảnh: FB Diễm Hương.

Người đẹp nói thêm, cảm giác trở về không có nhiều khác biệt. “Với tôi, đó đơn giản là trở về nhà. Thực tế, chưa đầy một năm trước tôi đã ở Việt Nam. Tôi quen với việc sống giữa hai nơi: Canada và Việt Nam”, cô nói.

Lần này, Diễm Hương trở về chủ yếu để giải quyết công việc riêng và hoàn tất giấy tờ. Nếu mọi việc suôn sẻ, nữ hoa hậu dự định dành thời gian cho gia đình bằng một chuyến đi biển trước khi quay lại Canada.

Ngay trong ngày đầu tiên về nước, Diễm Hương đã dành thời gian gặp các thành viên nhóm “Ngũ Long Du Ký”. Với cô, đó không chỉ là cuộc hội ngộ đồng nghiệp, mà còn là dịp trở về với những người thân quen như gia đình.

Trong buổi gặp gỡ nhóm “Ngũ Long Du Ký”, Diễm Hương đưa con trai thứ hai đi cùng. Ảnh: FB Diễm Hương.

Trước câu hỏi về bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh, Diễm Hương cho biết: “Tôi nghĩ, bản thân may mắn khi có thể trạng không ăn uống nhiều. Gần 10 năm nay, tôi duy trì chế độ ăn không tinh bột, hạn chế đường và ăn khá ít. Chồng tôi nấu ăn rất giỏi, nên tôi không có xu hướng ăn uống quá đà”.

Diễm Hương bên gia đình ở Canada. Ảnh: FB Diễm Hương.
Mời quý độc giả xem video: "Diễm Hương gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FB Diễm Hương
#Hoa hậu Diễm Hương #con trai Diễm Hương #Diễm Hương #chồng Diễm Hương

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Diễm Hương: ‘Tôi rất khó nói trực tiếp câu con yêu mẹ’

Dịp 8/3, Diễm Hương trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống về quãng thời gian ba mẹ cô sang Canada phụ chăm cháu và những bài học cuộc sống cô nhận được từ đấng sinh thành.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương sau khi định cư tại Canada

Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sang Canada định cư. Hiện tại, cô có tổ ấm viên mãn.

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, nhanh chóng ghi dấu ấn với nhan sắc ngọt ngào, gợi cảm. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tham gia đóng phim và diễn kịch, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt.
Năm 2023, Diễm Hương sang Canada sinh sống khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Diễm Hương hé lộ lý do trở lại công việc chỉ sau hơn một tháng sinh con

Sau hơn một tháng sinh con, Diễm Hương chủ động quay lại guồng quay công việc. Mới nhất, người đẹp tiết lộ lý do sớm đi làm.

Hoa hậu Diễm Hương nhận lời trang điểm cô dâu sau hơn 1 tháng sinh con trai thứ hai.
"Có thể mọi người sẽ ngạc nhiên là sao Hương đã vội đi làm khi vừa mới sinh em bé, nhưng thiết nghĩ được đi làm đẹp cho khách để yêu đời sau những stress mới, sau sinh sẽ giúp phụ nữ cân bằng cảm xúc tốt", Diễm Hương cho biết.
Xem chi tiết

