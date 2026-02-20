Hà Nội

Cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương sau khi định cư tại Canada

Cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương sau khi định cư tại Canada

Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sang Canada định cư. Hiện tại, cô có tổ ấm viên mãn.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Diễm Hương)
Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, nhanh chóng ghi dấu ấn với nhan sắc ngọt ngào, gợi cảm. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tham gia đóng phim và diễn kịch, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt.
Năm 2023, Diễm Hương sang Canada sinh sống khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.
Sau một thời gian hẹn hò kín đáo, năm 2024, Diễm Hương tổ chức lễ cưới với ông xã Thanh Duy. Hôn lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, riêng tư, đúng với tinh thần giản dị mà nàng hậu theo đuổi.
Diễm Hương sinh con trai thứ hai vào tháng 11/2025, đặt tên thân mật cho con là Ong. Hiện tại, nàng hậu dành phần lớn thời gian chăm lo cho tổ ấm, tận hưởng niềm vui làm vợ, làm mẹ trong cuộc sống đời thường nơi xứ người.
Trong các chia sẻ trên trang cá nhân, Diễm Hương nhắc đến Thanh Duy như một người đàn ông điềm đạm, chín chắn, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để cô yên tâm xây dựng gia đình.
Không chỉ quan tâm, đồng hành cùng vợ, Thanh Duy còn dành nhiều tình cảm cho con riêng của Diễm Hương, khéo léo chăm sóc bé Ong cùng cô vun vén tổ ấm một cách nhẹ nhàng, bền bỉ.
Để hỗ trợ Diễm Hương chăm sóc bé Ong, bố mẹ ruột của nàng hậu sang Canada.
Diễm Hương từng chia sẻ, bố mẹ cô rất trân trọng những giá trị gia đình, đặc biệt là không khí sum vầy mỗi dịp lễ Tết. Vì thương con cháu, ông bà chấp nhận đón Tết xa quê trong năm nay.
Nàng hậu bày tỏ sự biết ơn khi luôn nhận được sự thấu hiểu và hy sinh thầm lặng từ bố mẹ, xem đó là động lực để cô nỗ lực vun đắp một cuộc sống bình yên, đủ đầy về tinh thần.
Cả gia đình Diễm Hương diện áo dài chụp ảnh mừng Tết Nguyên đán 2026 tại Canada.
