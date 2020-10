Khám phá bảo tàng "độc lạ" ít người biết giữa trung tâm Sài Gòn

Nằm ở số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Bảo tàng Địa chất TP HCM là một điểm tham quan lý thú dành cho những người thích khám phá thế giới tự nhiên. Được thành lập năm 1954, nơi đây lưu giữ hàng chục nghìn mẫu đá, hàng ngàn mét lõi khoan, 50 sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản của các mỏ điển hình của Việt Nam cũng như khoáng vật của các nơi trên thế giới. Hệ thống trưng bày của Bảo tàng địa chất chia thành các chuyên đề như địa chất, khoáng vật, cổ sinh, đá quý... Một phần lớn mẫu vật do người Pháp thu thập ở khu vực Đông Dương một thế kỷ trước, còn lại là các mẫu vật giai đoạn sau này. Những bộ sưu tập mẫu khoáng sản được trưng bày tại Bảo tàng cho thấy sự phong phú tài nguyên khoáng sản của đất nước ta, nổi bật là các khoáng sản có tầm quan trọng đặc biệt với nền kinh tế như dầu mỏ, than đá... ...Kế đến là các loại quặng kim loại như sắt, đồng, vàng, bạc, kẽm... Có sức hút đặc biệt là các loại đá quý như ruby thạch anh, sapphire, topaz, thạch anh... với hình dáng, kích thước, màu sắc rất đa dạng. Vẻ đẹp huyền bí của một khối Amethyst (thạch anh tím) được trưng bày tại Bảo tàng. Các mẫu hóa thạch động vật, thực vật... niên đại từ hàng chục nghìn cho đến hàng triệu năm cung cấp kiến thức trực quan về ngành cổ sinh học. Một thân cây hóa thạch đẹp như tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Các dụng cụ bằng đá do người tiền sử chế tác như rìu, dao... mang đến cái nhìn sinh động về cuộc sống của con người thuở sơ khai. Bảo tàng dành riêng một gian để trưng bày các mẫu vật địa chất thu thập ở quần đảo Trường Sa, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một hiện vật đặc biệt gắn với lịch sử ngành địa chất Việt Nam là tấm bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1:500.000, được hoàn thành năm 1988. Các nhà địa chất học đã mất nhiều năm nghiên cứu để thực hiện tấm bản đồ này. Ngắm nhìn những mẫu vật của Bảo tàng, du khách như lạc vào một thế giới khác để trôi theo dòng chảy tiến hóa địa chất của lãnh thổ Việt Nam từ hàng tỉ năm về trước cho đến nay. Bảo tàng Địa chất TP HCM mở cửa miễn phí cho du khách tham quan từ 8h đến 16h30 hàng ngày, trừ hai ngày cuối tuần. Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTV24.

Nằm ở số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Bảo tàng Địa chất TP HCM là một điểm tham quan lý thú dành cho những người thích khám phá thế giới tự nhiên. Được thành lập năm 1954, nơi đây lưu giữ hàng chục nghìn mẫu đá, hàng ngàn mét lõi khoan, 50 sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản của các mỏ điển hình của Việt Nam cũng như khoáng vật của các nơi trên thế giới. Hệ thống trưng bày của Bảo tàng địa chất chia thành các chuyên đề như địa chất, khoáng vật, cổ sinh, đá quý... Một phần lớn mẫu vật do người Pháp thu thập ở khu vực Đông Dương một thế kỷ trước, còn lại là các mẫu vật giai đoạn sau này. Những bộ sưu tập mẫu khoáng sản được trưng bày tại Bảo tàng cho thấy sự phong phú tài nguyên khoáng sản của đất nước ta, nổi bật là các khoáng sản có tầm quan trọng đặc biệt với nền kinh tế như dầu mỏ, than đá... ...Kế đến là các loại quặng kim loại như sắt, đồng, vàng, bạc, kẽm... Có sức hút đặc biệt là các loại đá quý như ruby thạch anh, sapphire, topaz, thạch anh... với hình dáng, kích thước, màu sắc rất đa dạng. Vẻ đẹp huyền bí của một khối Amethyst (thạch anh tím) được trưng bày tại Bảo tàng. Các mẫu hóa thạch động vật, thực vật... niên đại từ hàng chục nghìn cho đến hàng triệu năm cung cấp kiến thức trực quan về ngành cổ sinh học. Một thân cây hóa thạch đẹp như tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Các dụng cụ bằng đá do người tiền sử chế tác như rìu, dao... mang đến cái nhìn sinh động về cuộc sống của con người thuở sơ khai. Bảo tàng dành riêng một gian để trưng bày các mẫu vật địa chất thu thập ở quần đảo Trường Sa, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một hiện vật đặc biệt gắn với lịch sử ngành địa chất Việt Nam là tấm bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1:500.000, được hoàn thành năm 1988. Các nhà địa chất học đã mất nhiều năm nghiên cứu để thực hiện tấm bản đồ này. Ngắm nhìn những mẫu vật của Bảo tàng, du khách như lạc vào một thế giới khác để trôi theo dòng chảy tiến hóa địa chất của lãnh thổ Việt Nam từ hàng tỉ năm về trước cho đến nay. Bảo tàng Địa chất TP HCM mở cửa miễn phí cho du khách tham quan từ 8h đến 16h30 hàng ngày, trừ hai ngày cuối tuần. Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTV24.