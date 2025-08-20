Hà Nội

DeepSeek lao dốc, đối mặt “khủng hoảng tuổi trung niên”

Số hóa

DeepSeek lao dốc, đối mặt “khủng hoảng tuổi trung niên”

Sau giai đoạn bùng nổ, DeepSeek đang giảm nhiệt rõ rệt, lùi bước trước áp lực chip, cạnh tranh gay gắt và sự tỉnh táo ngày càng lớn của người dùng.

Thiên Trang (TH)
DeepSeek từng gây sốt toàn cầu nhờ khả năng hiểu ngữ nghĩa và suy luận logic vượt trội.
Tuy nhiên, sau 7 tháng kể từ khi R1 ra mắt, phiên bản R2 đã bị trì hoãn vì vấn đề chip.
Dữ liệu từ QuestMobile cho thấy lượt tải xuống trung bình giảm hơn 70% chỉ trong quý 2/2025.
Sự giảm nhiệt này phản ánh người dùng đã lý trí hơn, không còn chạy theo làn sóng AI ồ ạt như trước.
Nguyên nhân còn đến từ hạn chế chip, khiến quá trình đào tạo và nâng cấp mô hình gặp nhiều khó khăn.
Trong khi đó, đối thủ trong và ngoài Trung Quốc liên tục ra mắt sản phẩm mới, khiến DeepSeek mất lợi thế.
Các chuyên gia nhận định đây là giai đoạn “lọc ảo”, buộc các công ty AI phải tập trung vào giá trị ứng dụng thực tế.
Nếu vượt qua khủng hoảng, DeepSeek vẫn có cơ hội vươn lên nhờ lợi thế thị trường và hệ sinh thái số khổng lồ tại Trung Quốc.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
#DeepSeek #AI #khủng hoảng #cạnh tranh #chip #thị trường Trung Quốc

