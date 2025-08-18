Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Nana cosplay Viper Mommy khiến fan VALORANT dậy sóng

Số hóa

MC Nana cosplay Viper Mommy khiến fan VALORANT dậy sóng

Từng viral với “nụ hôn ngọt ngào” trên sân khấu, nữ MC Nana tiếp tục gây sốt khi tung bộ ảnh cosplay Viper Mommy nóng bỏng và đầy thần thái.

Thiên Trang (TH)
Nana từng khiến cộng đồng VALORANT xôn xao với khoảnh khắc trao nụ hôn cho bạn trai tuyển thủ ngay trong lễ trao cúp.
Nana từng khiến cộng đồng VALORANT xôn xao với khoảnh khắc trao nụ hôn cho bạn trai tuyển thủ ngay trong lễ trao cúp.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng viral, nâng tầm chiến thắng của đội vô địch lên nhiều lần.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng viral, nâng tầm chiến thắng của đội vô địch lên nhiều lần.
Cô gái sinh năm 2000 từng là vận động viên wushu, nay bén duyên làm MC cho giải đấu VALORANT.
Cô gái sinh năm 2000 từng là vận động viên wushu, nay bén duyên làm MC cho giải đấu VALORANT.
Trong lần trở lại mới nhất, Nana khiến fan ngỡ ngàng với màn cosplay Viper Mommy.
Trong lần trở lại mới nhất, Nana khiến fan ngỡ ngàng với màn cosplay Viper Mommy.
Dù chỉ mới là bản thử demo, vóc dáng nóng bỏng và thần thái của Nana đã thu hút mọi ánh nhìn.
Dù chỉ mới là bản thử demo, vóc dáng nóng bỏng và thần thái của Nana đã thu hút mọi ánh nhìn.
Cô đầu tư chỉn chu từ trang phục đến make-up, tái hiện một Viper đầy quyền lực và quyến rũ.
Cô đầu tư chỉn chu từ trang phục đến make-up, tái hiện một Viper đầy quyền lực và quyến rũ.
Bộ ảnh nhanh chóng nhận về vô số lời khen từ cộng đồng fan VALORANT và giới cosplay.
Bộ ảnh nhanh chóng nhận về vô số lời khen từ cộng đồng fan VALORANT và giới cosplay.
Nhiều người cho rằng Nana đang dần trở thành hình mẫu MC đa năng, kết hợp thể thao, giải trí và văn hóa game.
Nhiều người cho rằng Nana đang dần trở thành hình mẫu MC đa năng, kết hợp thể thao, giải trí và văn hóa game.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dùng AI "chế tạo" người bạn đời trong mơ.
Thiên Trang (TH)
#MC Nana #Viper Mommy #cosplay VALORANT #MC đa năng #Nana nóng bỏng #vận động viên wushu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT