Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giá điện Mỹ tăng sốc vì AI, dân thường bức xúc ‘trả hộ’ Big Tech

Số hóa

Giá điện Mỹ tăng sốc vì AI, dân thường bức xúc ‘trả hộ’ Big Tech

Sự bùng nổ AI khiến nhu cầu điện tại Mỹ tăng kỷ lục, đẩy giá điện hộ gia đình tăng 30% và có thể tăng thêm 25% nữa trong vài năm tới.

Thiên Trang (TH)
Người dân Mỹ đang phẫn nộ khi hóa đơn điện tăng vọt vì các trung tâm dữ liệu AI.
Người dân Mỹ đang phẫn nộ khi hóa đơn điện tăng vọt vì các trung tâm dữ liệu AI.
Riêng năm 2023, data center đã ngốn hơn 4% lượng điện toàn quốc.
Riêng năm 2023, data center đã ngốn hơn 4% lượng điện toàn quốc.
Con số này dự kiến có thể tăng gấp ba lần, đạt 12% vào năm 2026.
Con số này dự kiến có thể tăng gấp ba lần, đạt 12% vào năm 2026.
Số liệu cho thấy giá điện trung bình đã tăng 27-30% chỉ trong vài năm.
Số liệu cho thấy giá điện trung bình đã tăng 27-30% chỉ trong vài năm.
Nhiều bang như Ohio, Texas, Virginia ghi nhận mức tăng phí điện nặng nề.
Nhiều bang như Ohio, Texas, Virginia ghi nhận mức tăng phí điện nặng nề.
Người dân lo ngại họ đang phải "trả hộ" cho các tập đoàn công nghệ khổng lồ.
Người dân lo ngại họ đang phải "trả hộ" cho các tập đoàn công nghệ khổng lồ.
Trong khi đó, Big Tech vẫn tiếp tục xây dựng thêm hàng chục trung tâm dữ liệu.
Trong khi đó, Big Tech vẫn tiếp tục xây dựng thêm hàng chục trung tâm dữ liệu.
Bài toán công bằng “ai trả tiền cho AI” đang trở thành vấn đề nóng tại Mỹ.
Bài toán công bằng “ai trả tiền cho AI” đang trở thành vấn đề nóng tại Mỹ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#giá điện Mỹ #AI #trung tâm dữ liệu #Big Tech #tăng giá điện #phản ứng người dân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT