Điện thoại cục gạch 1.5 triệu tích hợp AI khiến fan bất ngờ

Số hóa

HMD vừa hồi sinh Nokia 3210 dưới phiên bản Barcelona Edition, giữ dáng cục gạch hoài cổ nhưng được bổ sung trí tuệ nhân tạo AI cực kỳ hiện đại.

Thiên Trang (TH)
Trong khi smartphone ngày càng phức tạp, HMD bất ngờ tung ra HMD 3210 Barcelona Edition với AI tích hợp ngay trên một chiếc điện thoại phổ thông. (Ảnh: ithome)
Điểm nhấn lớn nhất chính là trợ lý ảo AI sử dụng mô hình ngôn ngữ Deepseek, cho phép người dùng trò chuyện và đặt câu hỏi phức tạp.(Ảnh: ithome)
Ngoài nghe, gọi, nhắn tin, giờ đây bạn có thể nhờ máy tra cứu thông tin, hỗ trợ học tập hay trò chuyện như với chatbot thực thụ.(Ảnh: ithome)
HMD khéo léo giữ lại thiết kế huyền thoại Nokia 3210, nay khoác áo đỏ-xanh đặc trưng của CLB Barcelona cùng logo khắc tinh tế phía sau.(Ảnh: ithome)
Máy vẫn dùng bàn phím T9 hoài niệm nhưng bổ sung cổng sạc Type-C, 4G VoLTE và cả trò chơi “rắn săn mồi” phong cách Camp Nou.(Ảnh: ithome)
Màn hình IPS 2.4 inch cùng camera 2MP mang lại trải nghiệm gọn nhẹ, kèm phong cách ảnh Y2K đậm chất hoài cổ.(Ảnh: ithome)
Pin 1450mAh cho phép sử dụng nhiều ngày chỉ với một lần sạc, khẳng định ưu thế bền bỉ của dòng điện thoại cục gạch.(Ảnh: ithome)
Với giá chỉ 1.5 triệu đồng, HMD 3210 Barcelona Edition mở ra một thị trường mới, vừa đơn giản, hoài cổ nhưng lại sở hữu trí tuệ nhân tạo hiện đại.(Ảnh: ithome)
