Xiaomi ra mắt máy giặt sấy mini vô hiệu hóa HPV

Số hóa

Xiaomi ra mắt máy giặt sấy mini vô hiệu hóa HPV

Xiaomi Mijia Mini Wash chỉ nặng 1,2 kg, giặt sấy đồ mỏng, diệt 99,99% vi khuẩn, vô hiệu hóa HPV, giá khoảng 7,3 triệu đồng tại Trung Quốc.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi vừa giới thiệu Mijia Mini Wash, mẫu máy giặt sấy để bàn gọn nhẹ.
Sản phẩm hướng đến gia đình có không gian hạn chế hoặc muốn giặt riêng đồ lót, đồ mỏng.
Kích thước máy chỉ 32,8 x 45,2 x 46,1 cm, khối lượng giặt 1,2 kg, sấy 0,5 kg.
Mijia Mini Wash dùng động cơ truyền động trực tiếp DD, quay êm và bền với tốc độ vắt 800 vòng/phút.
Máy có 20 chế độ giặt, kiểm soát nhiệt linh hoạt, sấy lụa ở 35°C để giữ form vải.
Tính năng nổi bật là diệt 99,99% vi khuẩn, loại bỏ mạt bụi và vô hiệu hóa virus HPV.
Máy kết nối HyperOS Connect, điều khiển qua ứng dụng Mi Home hoặc giọng nói Xiao Ai.
Giá bán tại Trung Quốc là 1.999 tệ, tương đương 7,3 triệu đồng, hứa hẹn hút khách chuộng đồ gia dụng thông minh.
