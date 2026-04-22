Đấu thầu xã Hiệp Hưng: Đối thủ của Công ty HTP trượt thầu vì lỗi "sơ đẳng"

Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Tuyến đường Kinh tế và cầu trên tuyến (Sửa chữa cầu 3 Bằng). Đây là gói thầu quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.
Cuộc cạnh tranh giữa các nhà thầu
Theo Biên bản mở thầu ngày 25/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668. Với mức giá dự thầu 2.350.203.546 đồng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP đã xuất sắc trúng thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 6,3% so với giá gói thầu 2.509.155.000 đồng. Quyết định phê duyệt số 137/QĐ-VP ngày 07/04/2026 do bà Đặng Thị Lương, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng ký, đã xác nhận kết quả này.
Nguyên nhân Công ty Thương mại 668 bị loại
Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668 (MSDN: 6300201822) đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng Miền Nam thực hiện, nhà thầu này đã không cung cấp được tài liệu chứng minh khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Cụ thể, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải có nguồn lực tài chính sẵn có tối thiểu là 753.000.000 đồng để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668 đã thiếu sót các văn bản cam kết tín dụng hoặc xác nhận số dư tài khoản hợp lệ. Đây được xem là một lỗi sơ đẳng nhưng gây hậu quả lớn, khiến nhà thầu mất đi cơ hội tại một dự án tiềm năng.
Năng lực của nhà thầu trúng thầu
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTTP: (MSDN: vn6300354681), có địa chỉ tại Thửa Đất Số 3682, Tờ Bản Đồ Số 2, Xã Thạnh Xuân, Cần Thơ, được thành lập năm 2023 do ông Lê Phước Tấn là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 đã tham gia khoảng 47 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 15 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 29.813.053.314 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 21.537.089.292 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 8.275.964.022 đồng).
Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trước đó nhà thầu còn được Văn Phòng HĐND Và UBND Xã Hiệp Hưng chỉ định thầu thực hiện 2 gói xây lắp. Cụ thể: Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.897.003.000 đồng; Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.795.135.000 đồng (tháng 03/2026).
Góc nhìn chuyên gia và Cơ sở pháp lý
Nhận định về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết: "Việc chứng minh năng lực tài chính là điều kiện tiên quyết trong đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu 2023. Các nhà thầu thường chủ quan trong khâu chuẩn bị văn bản xác nhận từ ngân hàng, dẫn đến việc bị loại đáng tiếc dù giá dự thầu có thể cạnh tranh."
Dưới góc độ pháp lý, việc loại nhà thầu không đáp ứng nguồn lực tài chính là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 30 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc số hóa hồ sơ năng lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu sự chính xác tuyệt đối giữa dữ liệu kê khai và tài liệu đính kèm.
Việc xã Hiệp Hưng thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá hồ sơ, loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực ngay từ bước đầu đã góp phần đảm bảo chất lượng công trình và tính thượng tôn pháp luật trong đầu tư công.
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
Đánh giá năng lực và kinh nghiệm là bước bắt buộc để sàng lọc nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án. Theo Điều 58 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ các tiêu chí về hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện (về tính chất, quy mô). Theo Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt".
Nội dung đánh giá bao gồm: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa/xây lắp tương tự; năng lực sản xuất (nếu có); năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự, máy móc.
Một trong những quy định quan trọng là việc thay thế nhân sự và thiết bị. Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư được phép cho nhà thầu bổ sung, thay thế một lần duy nhất trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung này trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới phải thực hiện đối chiếu chi tiết tài liệu chứng minh.
Đặc biệt, pháp luật năm 2026 nghiêm cấm hành vi gian lận thông tin về năng lực. Nếu nhà thầu cố ý kê khai nhân sự hoặc hợp đồng tương tự không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả, hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức và bị xử lý theo quy định về hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Việc đánh giá năng lực hiện nay còn được hỗ trợ bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, nơi lưu trữ lịch sử trúng thầu và chất lượng thực hiện hợp đồng thực tế, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối.