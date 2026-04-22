Đấu thầu xã Hiệp Hưng: Đối thủ của Công ty HTP trượt thầu vì lỗi "sơ đẳng"

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu hơn 2,5 tỷ ở Cần Thơ sớm ngã ngũ khi một nhà thầu bị loại do thiếu năng lực tài chính, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất

Hà Linh

Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Tuyến đường Kinh tế và cầu trên tuyến (Sửa chữa cầu 3 Bằng). Đây là gói thầu quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Cuộc cạnh tranh giữa các nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668. Với mức giá dự thầu 2.350.203.546 đồng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP đã xuất sắc trúng thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 6,3% so với giá gói thầu 2.509.155.000 đồng. Quyết định phê duyệt số 137/QĐ-VP ngày 07/04/2026 do bà Đặng Thị Lương, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng ký, đã xác nhận kết quả này.

Quyết định số 137/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Nguyên nhân Công ty Thương mại 668 bị loại

Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668 (MSDN: 6300201822) đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng Miền Nam thực hiện, nhà thầu này đã không cung cấp được tài liệu chứng minh khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải có nguồn lực tài chính sẵn có tối thiểu là 753.000.000 đồng để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668 đã thiếu sót các văn bản cam kết tín dụng hoặc xác nhận số dư tài khoản hợp lệ. Đây được xem là một lỗi sơ đẳng nhưng gây hậu quả lớn, khiến nhà thầu mất đi cơ hội tại một dự án tiềm năng.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTTP: (MSDN: vn6300354681), có địa chỉ tại Thửa Đất Số 3682, Tờ Bản Đồ Số 2, Xã Thạnh Xuân, Cần Thơ, được thành lập năm 2023 do ông Lê Phước Tấn là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 đã tham gia khoảng 47 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 15 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 29.813.053.314 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 21.537.089.292 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 8.275.964.022 đồng).

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trước đó nhà thầu còn được Văn Phòng HĐND Và UBND Xã Hiệp Hưng chỉ định thầu thực hiện 2 gói xây lắp. Cụ thể: Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.897.003.000 đồng; Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.795.135.000 đồng (tháng 03/2026).

Góc nhìn chuyên gia và Cơ sở pháp lý

Nhận định về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết: "Việc chứng minh năng lực tài chính là điều kiện tiên quyết trong đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu 2023. Các nhà thầu thường chủ quan trong khâu chuẩn bị văn bản xác nhận từ ngân hàng, dẫn đến việc bị loại đáng tiếc dù giá dự thầu có thể cạnh tranh."

Dưới góc độ pháp lý, việc loại nhà thầu không đáp ứng nguồn lực tài chính là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 30 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc số hóa hồ sơ năng lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu sự chính xác tuyệt đối giữa dữ liệu kê khai và tài liệu đính kèm.

Việc xã Hiệp Hưng thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá hồ sơ, loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực ngay từ bước đầu đã góp phần đảm bảo chất lượng công trình và tính thượng tôn pháp luật trong đầu tư công.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

Đánh giá năng lực và kinh nghiệm là bước bắt buộc để sàng lọc nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án. Theo Điều 58 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ các tiêu chí về hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện (về tính chất, quy mô). Theo Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt".

Nội dung đánh giá bao gồm: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa/xây lắp tương tự; năng lực sản xuất (nếu có); năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự, máy móc.

Một trong những quy định quan trọng là việc thay thế nhân sự và thiết bị. Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư được phép cho nhà thầu bổ sung, thay thế một lần duy nhất trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung này trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới phải thực hiện đối chiếu chi tiết tài liệu chứng minh.

Đặc biệt, pháp luật năm 2026 nghiêm cấm hành vi gian lận thông tin về năng lực. Nếu nhà thầu cố ý kê khai nhân sự hoặc hợp đồng tương tự không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả, hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức và bị xử lý theo quy định về hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Việc đánh giá năng lực hiện nay còn được hỗ trợ bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, nơi lưu trữ lịch sử trúng thầu và chất lượng thực hiện hợp đồng thực tế, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối.

Bài liên quan

Cần Thơ: Vì sao gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tại xã Lương Tâm tiết kiệm thấp?

Phòng Kinh tế xã Lương Tâm vừa phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 tại gói thầu xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 2%.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư hạ tầng giao thông nhằm phục vụ mục đích giáo dục và dân sinh tại địa bàn xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những chuyển động mới. Một trong những dự án đáng chú ý là công trình: Đường Nam kênh Long Mỹ II (đoạn vào trường THPT Lương Tâm).

Ngày 02/04/2026, ông Lê Điền Em – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm đã ký ban hành Quyết định số 77/QĐ-KT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này. Theo kế hoạch, dự án bao gồm 5 gói thầu thành phần với tổng giá trị hơn 1,84 tỷ đồng. Trong đó, "Gói thầu: Thi công xây dựng" là gói thầu có quy mô lớn nhất với giá dự toán được phê duyệt là 1.719.127.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu xây lắp này được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" từ nguồn ngân sách địa phương.

Xem chi tiết

Xã Phước Hữu: Bài toán ngân sách ở gói thầu làm đường thôn Hậu Sanh gần 2 tỷ

Dù áp dụng chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ, gói thầu Nâng cấp tuyến đường thôn Hậu Sanh gần 2 tỷ tại xã Phước Hữu chỉ tiết kiệm hơn 300 nghìn đồng.

Hoạt động đấu thầu đầu tư công và mua sắm tài sản nhà nước luôn đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa hai yếu tố cốt lõi: tiến độ giải ngân, triển khai dự án và hiệu quả tối ưu cho ngân sách kinh tế. Mới đây, tại dự án Nâng cấp tuyến đường thôn Hậu Sanh (đoạn từ cổng thôn đến cuối tuyến) nằm trên địa bàn xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, quy trình lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi tốc độ thẩm định thần tốc và những con số tiết kiệm mang tính chất "tượng trưng". Gói thầu xây lắp có giá trị tiệm cận 2 tỷ đồng đã được Chủ đầu tư trao cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyễn Duy thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo các hồ sơ pháp lý được công bố rộng rãi trên hệ thống, ngày 05/02/2026, UBND xã Phước Hữu ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường thôn Hậu Sanh nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đến ngày 31/03/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Phước Hữu đã đặt bút ký Quyết định số 183/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình được ấn định giá trị dự toán là 1.997.313.513 đồng.

Xem chi tiết

TP Cần Thơ: Nhiều gói thầu giao thông tiết kiệm thấp về tay Công ty Thái Hưng Thịnh [Kỳ 1]

Hai gói thầu thi công xây dựng tại xã Vĩnh Tường (TP Cần Thơ) có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng đều về tay Công ty Thái Hưng Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,4%, gây nghi ngại về hiệu quả kinh tế

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, kể từ sau thời điểm sắp xếp lại đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, TP Cần Thơ với diện mạo mới (bao gồm cả phần diện tích sáp nhập từ Hậu Giang và Sóc Trăng) đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển này là những dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng ngân sách tại các gói thầu thi công xây dựng cấp cơ sở.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại xã Vĩnh Tường (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Cụ thể, vào cuối tháng 3/2026, địa phương này đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai dự án giao thông trọng điểm nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại ở mức thấp, chưa tới 0,5%.

Xem chi tiết

