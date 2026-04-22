Đấu thầu xã Hiệp Hưng: Đối thủ của Công ty HTP trượt thầu vì lỗi "sơ đẳng"

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu hơn 2,5 tỷ ở Cần Thơ sớm ngã ngũ khi một nhà thầu bị loại do thiếu năng lực tài chính, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất

Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Tuyến đường Kinh tế và cầu trên tuyến (Sửa chữa cầu 3 Bằng). Đây là gói thầu quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Cuộc cạnh tranh giữa các nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668. Với mức giá dự thầu 2.350.203.546 đồng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP đã xuất sắc trúng thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 6,3% so với giá gói thầu 2.509.155.000 đồng. Quyết định phê duyệt số 137/QĐ-VP ngày 07/04/2026 do bà Đặng Thị Lương, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng ký, đã xác nhận kết quả này.

Quyết định số 137/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Nguyên nhân Công ty Thương mại 668 bị loại

Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668 (MSDN: 6300201822) đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng Miền Nam thực hiện, nhà thầu này đã không cung cấp được tài liệu chứng minh khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải có nguồn lực tài chính sẵn có tối thiểu là 753.000.000 đồng để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 668 đã thiếu sót các văn bản cam kết tín dụng hoặc xác nhận số dư tài khoản hợp lệ. Đây được xem là một lỗi sơ đẳng nhưng gây hậu quả lớn, khiến nhà thầu mất đi cơ hội tại một dự án tiềm năng.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTTP: (MSDN: vn6300354681), có địa chỉ tại Thửa Đất Số 3682, Tờ Bản Đồ Số 2, Xã Thạnh Xuân, Cần Thơ, được thành lập năm 2023 do ông Lê Phước Tấn là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 đã tham gia khoảng 47 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 15 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 29.813.053.314 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 21.537.089.292 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 8.275.964.022 đồng).

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trước đó nhà thầu còn được Văn Phòng HĐND Và UBND Xã Hiệp Hưng chỉ định thầu thực hiện 2 gói xây lắp. Cụ thể: Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.897.003.000 đồng; Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.795.135.000 đồng (tháng 03/2026).

Góc nhìn chuyên gia và Cơ sở pháp lý

Nhận định về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết: "Việc chứng minh năng lực tài chính là điều kiện tiên quyết trong đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu 2023. Các nhà thầu thường chủ quan trong khâu chuẩn bị văn bản xác nhận từ ngân hàng, dẫn đến việc bị loại đáng tiếc dù giá dự thầu có thể cạnh tranh."

Dưới góc độ pháp lý, việc loại nhà thầu không đáp ứng nguồn lực tài chính là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 30 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc số hóa hồ sơ năng lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu sự chính xác tuyệt đối giữa dữ liệu kê khai và tài liệu đính kèm.

Việc xã Hiệp Hưng thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá hồ sơ, loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực ngay từ bước đầu đã góp phần đảm bảo chất lượng công trình và tính thượng tôn pháp luật trong đầu tư công.