TP Cần Thơ: Nhiều gói thầu giao thông tiết kiệm thấp về tay Công ty Thái Hưng Thịnh [Kỳ 1]

Hai gói thầu thi công xây dựng tại xã Vĩnh Tường (TP Cần Thơ) có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng đều về tay Công ty Thái Hưng Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,4%, gây nghi ngại về hiệu quả kinh tế

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, kể từ sau thời điểm sắp xếp lại đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, TP Cần Thơ với diện mạo mới (bao gồm cả phần diện tích sáp nhập từ Hậu Giang và Sóc Trăng) đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển này là những dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng ngân sách tại các gói thầu thi công xây dựng cấp cơ sở.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại xã Vĩnh Tường (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Cụ thể, vào cuối tháng 3/2026, địa phương này đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai dự án giao thông trọng điểm nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại ở mức thấp, chưa tới 0,5%.

Cụ thể, ngày 26/03/2026, ông Trần Thanh Điền, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Vĩnh Tường đã ký Quyết định số 105/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp đường kênh 4 Thước đoạn kênh 13000 - kênh Giải Phóng". Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh (địa chỉ tại xã Thạnh An, TP Cần Thơ).

Quyết định số 105/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu. Nguồn: MSC

Theo hồ sơ, giá dự toán của gói thầu này được phê duyệt là 1.643.014.000 đồng. Tuy nhiên, giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh lại sát nút ở mức 1.636.442.000 đồng. Như vậy, sau quá trình lựa chọn nhà thầu cho một công trình tiền tỷ, ngân sách chỉ tiết kiệm được khoảng 6,5 triệu đồng.

Đáng kinh ngạc hơn, chỉ đúng 24 giờ sau đó, vào ngày 27/03/2026, tại Quyết định số 108/QĐ-VP cũng do ông Trần Thanh Điền, ký, nhà thầu Thái Hưng Thịnh lại tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu: "Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp đường Kênh 6 Nhàn, ấp Vĩnh Hiếu". Tại gói thầu này, giá gói thầu là 1.372.098.000 đồng, còn giá trúng thầu là 1.366.610.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước cũng chỉ ở mức "tượng trưng" là khoảng 5,4 triệu đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, cả hai gói thầu trên đều có tỷ lệ tiết kiệm tương đồng nhau, chỉ đạt khoảng 0,4%. Đây là con số cực kỳ thấp so với mặt bằng chung các gói thầu xây lắp đầu tư công. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc khảo sát giá, lập dự toán và quy trình thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu.

Cần phải nhắc lại rằng, theo bối cảnh hành chính mới từ 2025, Việt Nam đã bỏ chính quyền cấp huyện, chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã. Với mô hình này, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc quản lý ngân sách trực tiếp là rất nặng nề. Việc thực hiện chỉ định thầu thông thường theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (số 71/QĐ-VP và 50/QĐ-VP) đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối để tránh thất thoát lãng phí.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về mục tiêu của đấu thầu là phải đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025, đối với một số trường hợp chỉ định thầu xây lắp, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo để bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Việc trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,4% là dấu hiệu, cần cơ quan chức năng hậu kiểm kỹ lưỡng quy trình thương thảo giá."

Dư luận tại xã Vĩnh Tường đang đặt câu hỏi: Vì sao các gói thầu thi công xây dựng quan trọng lại liên tiếp về tay một đơn vị đóng trên địa bàn xã Thạnh An (cùng thuộc TP Cần Thơ) với mức giá sát nút như vậy? Vai trò giám sát của cộng đồng và trách nhiệm giải trình của người ký quyết định, ông Nguyễn Văn Đời ở đâu khi ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại những công trình hạ tầng thiết yếu?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Năng lực nhà thầu Thái Hưng Thịnh và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

QUY ĐỊNH VỀ TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU NĂM

Căn cứ Điều 2 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15), mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là nhằm đạt được hiệu quả kinh tế, đảm bảo sử dụng nguồn vốn nhà nước một cách tối ưu nhất.

Đặc biệt, Nghị định 214/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ tháng 8/2025) quy định chi tiết tại Điều 78 và Điều 79 về quy trình chỉ định thầu. Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc thương thảo hợp đồng. Đối với các gói thầu xây lắp áp dụng chỉ định thầu, bên mời thầu phải có trách nhiệm đàm phán để đạt được mức giá cạnh tranh nhất, đảm bảo tiết kiệm cho ngân sách. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới mức trung bình hoặc quá thấp (dưới 1%) thường nằm trong danh sách cần rà soát về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

#Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh #Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Vĩnh Tường #UBND xã Vĩnh Tường #Nâng cấp đường kênh 4 Thước #Nâng cấp đường Kênh 6 Nhàn

Định Quán: Loại nhà thầu bỏ giá thấp do sai sót kỹ thuật tại gói thầu vỉa hè

Một kịch bản đấu thầu "dở khóc dở cười" vừa diễn ra tại xã Định Quán khi nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật khó tin: Đưa quy phạm đóng tàu thủy vào hồ sơ xây dựng đường bộ

Phòng kinh tế xã Định Quán vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán (Giai đoạn 4). Theo Quyết định số 59/QĐ-KT ngày 10/4/2026 do ông Hồ Cảnh Hoài ký phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thành Hưng Phúc. Đáng chú ý, quá trình xét thầu đã bộc lộ những sai sót khó tin từ phía nhà thầu đối thủ, dẫn đến việc bị loại ngay từ "vòng gửi xe" về kỹ thuật.

Quyết định số 59/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Cận cảnh gói thầu 1,7 tỷ tại Đắk Song: Công ty Việt Long tiếp tục trúng thầu

Với lịch sử trúng hàng trăm gói thầu, Công ty TNHH Việt Long tiếp tục khẳng định vị thế khi được Phòng Kinh tế xã Đắk Song giao dự án điện chiếu sáng mới đây.

Hoạt động đấu thầu và mua sắm công luôn đóng một vai trò huyết mạch trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Mục tiêu tối thượng của hệ thống pháp luật về đấu thầu là hướng đến việc kiến tạo một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, đảm bảo tối đa hóa hiệu quả kinh tế và đề cao trách nhiệm giải trình của các bên liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không thông qua đấu thầu rộng rãi, điển hình như hình thức chỉ định thầu, luôn là một vấn đề cần được soi chiếu và phân tích dưới những lăng kính cẩn trọng, khách quan để đảm bảo mọi quy trình đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công.

Theo các tài liệu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hồ sơ thu thập được, vào ngày 13/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đắk Song đã chính thức ký ban hành Quyết định số 19/QĐ-KT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng tại khu vực trung tâm xã Đắk Song. Trong kế hoạch được phê duyệt này, hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công xây dựng công trình đã được ấn định ngay từ đầu là "chỉ định thầu".

Gói thầu tại Bình Lộc: Chỉ Kim Trung Tín tham gia, ngân sách tiết kiệm chưa đến 1%

Chỉ có duy nhất công ty Kim Trung Tín tham dự và trúng gói thầu tại dự án thoát nước đường số 26, phường Bình Lộc, với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp

Duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng

Ngày 09/04/2026, ông Lê Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-KTHT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 (Xây dựng). Công trình này thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường số 26, khu phố Suối Tre.

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu 'siêu tiết kiệm' tại xã Cát Tiên

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.