Đấu thầu tại xã Lộc Ninh: Lộ diện lý do nhà bị loại tại gói thầu Đường ĐH16

Hai đối thủ cùng "ngã ngựa" tại một lỗi tài chính cơ bản, mở đường cho Liên danh do Công ty TNHH Tăng Việt Thắng đứng đầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp

Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh (tỉnh Tây Ninh) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng thuộc dự án Đường ĐH16 (Bến Củi cũ), ấp 3. Theo Quyết định số 1030/QĐ-PKT ngày 10/04/2026 do ông Nguyễn Đình Hiển - Trưởng phòng Kinh tế xã ký phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh nhà thầu thi công Đường ĐH16 với giá 4.029.999.768 đồng. Đáng chú ý, diễn biến tại gói thầu này đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi đơn vị chào giá thấp nhất lại bị loại bởi một lỗi kỹ thuật về cam kết tài chính.

Quyết định số 1030/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Kịch bản loại đối thủ "giá rẻ"

Theo Biên bản mở thầu mã TBMT IB2600101634, gói thầu này ghi nhận sự tham gia của 03 nhà thầu. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên đưa ra mức giá dự thầu khá ấn tượng là 3.801.840.083 đồng (thấp hơn đơn vị trúng thầu khoảng 228 triệu đồng). Tuy nhiên, tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, đơn vị này cùng với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí (giá dự thầu 4.040.505.098 đồng) đều bị đánh giá "Không đạt".

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 24/BC-CTY, cả hai doanh nghiệp trên đều mắc lỗi tại phần nguồn lực tài chính. Cam kết tín dụng do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Tây Ninh cấp cho hai nhà thầu chỉ có hiệu lực đến hết ngày 15/10/2026. Trong khi đó, hồ sơ mời thầu yêu cầu cam kết tín dụng phải có hiệu lực tối thiểu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Do thời gian hiệu lực không bảo đảm theo quy định, các nhà thầu này đã bị loại dù có đơn vị chào giá tiết kiệm đáng kể cho ngân sách.

Sự trùng hợp về lỗi hồ sơ giữa các đối thủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Liên danh nhà thầu thi công Đường ĐH16 (gồm Công ty TNHH Tăng Việt Thắng và Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh) tiến tới mục tiêu trúng thầu với giá sát nút 4.029.999.768 đồng so với giá gói thầu 4.050.229.755 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn khoảng 0,5%.

Dấu ấn "người quen" tại các dự án địa phương

Tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng: (MSDN: vn3901273015), có địa chỉ tại Ấp Tân Hòa, Phường Bình Minh, Tây Ninh, được thành lập năm 2018 do ông Trần Thanh Việt là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 91 gói thầu, trong đó trúng 53 gói, trượt 37 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 157.054.477.463 đồng (trong đó, với vai trò độc lập: 108.713.170.529 đồng, với vai trò liên danh: 48.341.306.934 đồng)

Đặc biệt, mối quan hệ giữa nhà thầu này và đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam ghi nhận nhiều điểm trùng lặp đáng chú ý. Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng từng tham gia ít nhất 30 gói thầu do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam tư vấn và đã trúng thầu tại 19 gói, tính riêng giai đoạn 2025-2026 đã ghi nhận trúng khoảng 9 gói do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam mời thầu, trong đó phải kể đến một số gói do Ban Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 5 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam mời thầu: Gói 1: Xây lắp (Bao gồm Xây dựng + ĐBGT), trị giá 3.799.992.579 đồng (tháng 10/2025); Gói thầu: Xây lắp (XD+TB+ATGT), trị giá 12.999.791.119 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu: Xây lắp, trị giá 11.899.569.914 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu: Xây lắp (gồm XD + ATGT), trị giá 2.089.949.513 đồng (tháng 03/2025); Gói thầu: Xây lắp + ĐBATGT, trị giá 1.829.629.849 đồng (tháng 03/2025).

Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh: (MSDN: vn3901326281), có địa chỉ tại Đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 3, Phường Tân Ninh, Tây Ninh, được thành lập năm 2023 do ông Lê Chánh Tín là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu doanh nghiệp đã tham gia khoảng 21 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 13 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 7.555.978.768 VND (Trong đó 3.525.979.000 đồng.

Việc các đơn vị liên tục xuất hiện và trúng thầu tại các gói thầu do cùng một đơn vị tư vấn đảm nhiệm thường đặt ra yêu cầu cao về tính khách quan và sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đề cao mục tiêu hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Việc nhà thầu bị loại do không đáp ứng điều kiện về nguồn lực tài chính là có căn cứ hồ sơ. Tuy nhiên, nếu tình trạng nhiều nhà thầu cùng mắc một lỗi cơ bản giống hệt nhau diễn ra thường xuyên, đơn vị quản lý cần rà soát trách nhiệm giải trình của các bên liên quan để bảo đảm không có sự dàn xếp, hướng dẫn hồ sơ không công bằng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách".

Dư luận kỳ vọng các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ tăng cường công tác hậu kiểm đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và xuất hiện các lỗi hồ sơ tài chính mang tính "hệ thống", nhằm bảo đảm môi trường đấu thầu lành mạnh tại địa phương.