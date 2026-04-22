Gói thầu tại xã Đơn Dương: Liên danh Toàn Hạnh Phát - Trang Linh trúng thầu

Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tại tỉnh Lâm Đồng, việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông kiên cố không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, công tác đấu thầu lựa chọn các đơn vị thi công đủ năng lực đã được các chủ đầu tư chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Mới đây, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND xã Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho một dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 15/4/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn Dương đã ký Quyết định số 77/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp, thuộc công trình Xây dựng đường giao thông nông thôn thôn Bockabang. Gói thầu này áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 165 ngày. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách xã thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc nâng cấp hạ tầng cơ sở.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát và Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh. Giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 2.560.887.000 đồng. Sau quá trình phát hành hồ sơ mời thầu, mở thầu và đánh giá E-HSDT, liên danh nhà thầu này đã được lựa chọn trúng thầu với mức giá 2.463.483.887 đồng. Như vậy, thông qua phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 97 triệu đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,8%. Đây là một con số tiết kiệm đáng ghi nhận, bước đầu thể hiện tính hiệu quả trong công tác tổ chức đấu thầu và quản lý nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, quá trình đấu thầu gói xây lắp này đã thu hút sự tham gia cạnh tranh của 02 đơn vị. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của liên danh trúng thầu tại dự án này là Công ty TNHH Triều Khánh. Tuy nhiên, theo kết quả báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, Công ty TNHH Triều Khánh đã không thể vượt qua được bước đánh giá về năng lực kỹ thuật do hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu khắt khe được quy định trong E-HSMT. Việc kiên quyết loại bỏ nhà thầu không đủ điều kiện kỹ thuật phản ánh sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã được chủ đầu tư đặt ra, nhằm đảm bảo công trình khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ đạt được độ bền và các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế.

Quyết định số 77/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp, thuộc công trình Xây dựng đường giao thông nông thôn thôn Bockabang. (Nguồn: MSC)

Đi sâu tìm hiểu về lịch sử năng lực của các thành viên trong liên danh trúng thầu, dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một sự kết hợp mang tính bổ trợ chiến lược giữa hai doanh nghiệp địa phương. Cả hai công ty đều có trụ sở đóng trên địa bàn xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát (Mã số thuế: 5801180339, địa chỉ tại TDP Nghĩa Lập 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Đây là một nhà thầu có bề dày kinh nghiệm và tần suất hoạt động vô cùng sôi nổi trên thị trường. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 58 gói thầu, trong đó ghi nhận thành tích trúng tới 48 gói, chỉ trượt 10 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách tham gia độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng 109.774.815.419 đồng.

Bóc tách chi tiết hơn, Toàn Hạnh Phát trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập mang về 71.983.864.272 đồng (trong đó có hơn 4,27 tỷ đồng từ các gói chỉ định thầu). Ở vai trò liên danh, doanh nghiệp này tham gia và trúng với tổng giá trị 37.790.951.147 đồng. Đặc biệt, Toàn Hạnh Phát thể hiện sự am hiểu địa bàn sâu sắc khi toàn bộ 58 gói thầu từng tham gia đều tập trung tại tỉnh Lâm Đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này duy trì ở mức 98,11%. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty đã thiết lập quan hệ với 19 bên mời thầu, từng đối đầu với 35 nhà thầu khác nhau (thắng 9 gói, thua 10 gói) và chưa từng ghi nhận bất kỳ quyết định xử phạt nào do vi phạm quy định về đấu thầu.

Trong khi đó, thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh (Mã số thuế: 5801463295, địa chỉ tại 42A Phạm Ngọc Thạch, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), lại là một gương mặt hoàn toàn mới trên thị trường đấu thầu công. Thống kê cho thấy, gói thầu xây lắp hơn 2,4 tỷ đồng tại công trình đường giao thông nông thôn thôn Bockabang lần này chính là gói thầu đầu tiên mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu (với vai trò thành viên liên danh phụ). Việc một nhà thầu dày dặn kinh nghiệm kết hợp cùng một doanh nghiệp mới tại cùng một địa bàn xã có thể được xem là chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực thi công tại chỗ, giúp huy động nhân công, vật tư, máy móc một cách nhanh chóng, tiết giảm chi phí vận chuyển. Mặc dù vậy, năng lực thực thi và chất lượng công trình vẫn là yếu tố cốt lõi cần được giám sát chặt chẽ trong thời gian tới.

Trụ sở UBND xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nhìn nhận về bức tranh đấu thầu hiện nay, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích, việc đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng 100% đã mang lại sự minh bạch, công bằng và cạnh tranh tối đa cho môi trường đầu tư công. Pháp luật về đấu thầu, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đã quy định rất rõ ràng, chặt chẽ về trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ chuyên gia trong việc tổ chức đánh giá E-HSDT. Quá trình đánh giá hồ sơ phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, trung thực, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn đã được ban hành trong E-HSMT. Bất kỳ sự thiên vị hay sai lệch nào trong khâu đánh giá cũng có thể dẫn đến việc lựa chọn sai nhà thầu, từ đó gây hệ lụy trực tiếp đến chất lượng dự án.

Đồng quan điểm về việc siết chặt kỷ cương trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh vai trò của các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất. Theo Luật sư Hương, Nghị định 214/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 04/8/2025 đã quy định chi tiết và khắt khe hơn nữa các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về quy trình lựa chọn nhà thầu. Việc đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công và nhân sự kỹ thuật của nhà thầu không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính, mà đó là một bộ lọc vô cùng quan trọng để chọn ra đơn vị xứng đáng nhất, loại bỏ triệt để tình trạng nhà thầu mượn hồ sơ năng lực để trúng thầu nhưng lại yếu kém trong khâu thực thi.

Thực tế quá trình thi công các công trình giao thông nông thôn luôn đòi hỏi sự giám sát sát sao từ phía chủ đầu tư, tư vấn giám sát và đặc biệt là sự tham gia giám sát của chính cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ dự án. Tại gói thầu xây lắp công trình đường giao thông nông thôn thôn Bockabang, dư luận đặt nhiều kỳ vọng Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát và Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh sẽ tập trung nguồn lực thiết bị, nhân công để triển khai thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ 165 ngày như đã cam kết trong hợp đồng.

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BẮT BUỘC KÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ Để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác lựa chọn nhà thầu, hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành đã quy định rất chặt chẽ quy trình đánh giá năng lực cũng như công tác quản lý hợp đồng. Cụ thể:

1. Về nguyên tắc đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT): Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 04/8/2025): Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thực hiện trên cơ sở các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT), các tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt và các minh chứng tài liệu mà nhà thầu đã nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổ chuyên gia và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính khách quan, trung thực trong kết quả đánh giá năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi thiên vị, gian lận hoặc can thiệp trái pháp luật làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. · 2. Điểm mới đột phá về Ký hợp đồng điện tử theo Thông tư 79/2025/TT-BTC: Theo quy định mới nhất tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC (ngày 04/8/2025) của Bộ Tài chính, nhằm siết chặt quản lý và tăng tính minh bạch, pháp luật quy định: Bắt buộc áp dụng ký hợp đồng điện tử đối với các gói thầu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước. Cụ thể, hợp đồng của các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng (như Gói thầu xây lắp tại xã Đơn Dương nêu trên) mà việc thanh toán hợp đồng được thực hiện qua Kho bạc Nhà nước thì phải được ký kết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 50 của Luật Đấu thầu. Việc số hóa toàn bộ khâu ký kết hợp đồng không chỉ giúp ngăn chặn tình trạng "sân sau", thỏa thuận ngầm mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng thanh tra, kiểm soát dòng vốn đầu tư công.

​