Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Dấu hiệu bất thường tại các gói thầu của Công ty Minh Anh ở Đồng Nai [Kỳ 2]

Đối thủ nộp bảo lãnh dự thầu không nội dung mở đường cho Công ty Minh Anh trúng thầu, cùng quyết định chỉ định thầu bị chậm công bố hơn 5 tháng đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh đấu thầu của Công ty Minh Anh tại Thành phố Đồng Nai không chỉ có những gam màu 'một mình một ngựa', mà ngay cả trong những cuộc thầu hiếm hoi có sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh, diễn biến lại mang đến những tình tiết vô cùng khó hiểu, khiến dư luận đặt câu hỏi về việc có hay không dấu hiệu bất thường trong cạnh tranh.

Đối thủ nộp hồ sơ trắng - Lỗi sơ đẳng hay kịch bản dọn đường?

Điển hình cho diễn biến bất thường này là tại Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình Sửa chữa mặt đường, xây mới mương thoát nước tuyến đường Nam Hòa 4. Dự án này do Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng (có số TBMT: IB2600181987-00). Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 3.689.113.391 đồng. Khác với nhiều gói thầu trước đó, biên bản mở thầu lần này ghi nhận sự cạnh tranh từ hai nhà thầu tham gia là Công ty Minh Anh và Công ty TNHH Trường Gia Phát.

11a-9750.png
11-5846.png
Nguồn MSC

Tuy nhiên, sự kỳ vọng về một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm tiết kiệm tối đa ngân sách đã nhanh chóng bị dập tắt. Ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Trường Gia Phát đã bị loại với một lý do hết sức sơ đẳng được ghi rõ trong báo cáo đánh giá E-HSDT: "Bảo lãnh dự thầu không có nội dung, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT". Việc một doanh nghiệp đang hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp, quyết định tham gia một dự án quy mô hàng tỷ đồng nhưng lại đi nộp một tờ chứng thư bảo lãnh dự thầu không có nội dung là một điều vô cùng phi lý trong thực tiễn đấu thầu.

Lỗi sơ đẳng này lập tức biến sự tham gia của Công ty TNHH Trường Gia Phát trở nên vô nghĩa, nhưng lại vô tình trở thành bước đệm để loại bỏ hoàn toàn yếu tố cạnh tranh. Ngày 15/05/2026, thông qua Quyết định phê duyệt số 210/QĐ-VP do ông Lê Minh Tuấn, Chánh Văn phòng ký, Công ty Minh Anh một lần nữa thẳng tiến tới bục chiến thắng, được phê duyệt trúng thầu với giá 3.670.868.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 18.245.391 đồng, đạt tỷ lệ siêu thấp ở mức 0,49%.

Hồ sơ theo dõi của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Trường Gia Phát không phải là cái tên xa lạ, mà thường xuyên đóng vai trò là nhà thầu trượt quen mặt trong các cuộc thầu có Công ty Minh Anh tham gia. Sự trùng hợp có tính lặp lại này dấy lên nghi vấn lớn cần làm rõ về quy trình lập và nộp hồ sơ thầu.

Sự chậm trễ khó hiểu khi công bố kết quả chỉ định thầu

Nghiêm trọng hơn những bất thường từ phía các nhà thầu dự thầu, quá trình công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tại Thành phố Đồng Nai còn xuất hiện dấu hiệu thiếu sót về tính minh bạch thông tin từ chính quyền địa phương. Bằng chứng rõ nét nhất nằm tại Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường Hùng Vương, đường 30/4 và đường 3/2 nối dài. Gói thầu này do Văn phòng HĐND và UBND xã Trảng Bom làm Chủ đầu tư, với giá trị gói thầu là 1.957.962.812 đồng.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp là không quá 02 tỷ đồng. Do đó, việc Văn phòng HĐND và UBND xã Trảng Bom quyết định áp dụng hình thức Chỉ định thầu cho gói thầu 1,95 tỷ đồng này là phù hợp với hạn mức quy định. Ngày 18/12/2025, ông Lương Thanh Bình, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Trảng Bom đã trực tiếp ký Quyết định số 396/QĐ-VP, chính thức phê duyệt chỉ định cho Công ty Minh Anh trúng thầu thi công gói xây lắp này với giá 1.957.962.000 đồng. Tại gói thầu này, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 812 đồng (tỷ lệ rất thấp ở mức 0,00004%).

Mặc dù việc áp dụng hình thức chỉ định thầu là đúng hạn mức, nhưng điều bất thường lại nằm ở công tác công khai minh bạch thông tin. Mặc dù Quyết định phê duyệt trúng thầu đã được ký từ ngày 18/12/2025, nhưng kết quả lựa chọn nhà thầu này lại bị chậm trễ suốt hơn 5 tháng trời không công bố, và chỉ được cập nhật công khai lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 24/05/2026. Sự chậm trễ bất thường này đã vi phạm trực tiếp các quy định về thời hạn đăng tải thông tin trong đấu thầu.

Dấu hiệu vi phạm tính minh bạch cần được làm rõ

Phân tích góc độ pháp lý về chuỗi sự việc trên, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Mặc dù Gói thầu số 01 áp dụng chỉ định thầu nằm trong hạn mức dưới 2 tỷ đồng theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP là đúng luật, nhưng hành vi chậm trễ công khai kết quả đấu thầu hơn 5 tháng mới chịu công khai đã vi phạm trực tiếp các quy định về minh bạch thông tin tại Thông tư 79/2025/TT-BTC. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm, tùy tiện trong công tác quản lý dự án của Chủ đầu tư và có dấu hiệu né tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như dư luận xã hội."

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng chỉ ra thêm về các dấu hiệu bất thường: "Việc một nhà thầu dự thầu nộp bảo lãnh dự thầu không có nội dung, tự tạo ra lỗi sơ đẳng để trượt thầu là một trong những biểu hiện cần xem xét kỹ lưỡng về hành vi dàn xếp. Theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hành vi gian lận là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ động cơ, mục đích của Chủ đầu tư và các bên liên quan đằng sau những điểm nghẽn minh bạch này."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Lỗ hổng đấu thầu tại Đồng Nai: Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc thanh tra

Hành lang pháp lý về Hạn mức Chỉ định thầu và Thời gian công khai thông tin

Chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, mang tính chất rút gọn nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với một số dự án có quy mô nhỏ hoặc tính chất đặc biệt. Để đảm bảo cơ chế này được áp dụng đúng đắn, không gây thất thoát, pháp luật đã có những quy định sửa đổi, cập nhật kịp thời để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hạn mức áp dụng chỉ định thầu được quy định cụ thể như sau:

  • Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án: Giá gói thầu không quá 500 triệu đồng.
  • Đối với gói thầu thuộc dự án bao gồm gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 800 triệu đồng.
  • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án: Giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm tự quyết định việc mua sắm để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải thực hiện các bước quy trình chỉ định thầu rút gọn thông thường.

Mặc dù Chủ đầu tư được quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu nếu gói thầu nằm trong hạn mức cho phép, nhưng công tác công khai, minh bạch thông tin vẫn là yêu cầu bắt buộc không thể bỏ qua. Nhằm đảm bảo quyền giám sát, Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bắt buộc Chủ đầu tư, Bên mời thầu có trách nhiệm phải đăng tải công khai mọi thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn quy định (thông thường không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt). Việc chậm trễ công bố thông tin lên tới nhiều tháng là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc minh bạch trong đấu thầu, cần được kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định.

#đấu thầu #Minh Anh #Đồng Nai #bất thường #minh bạch #giá thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Minh Anh liên tiếp trúng thầu sát giá tại Thành phố Đồng Nai [Kỳ 1]

Công ty Minh Anh liên tiếp trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm thấp, gây nhiều băn khoăn về hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách đầu tư công tại địa phương.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Anh (sau đây gọi tắt là Công ty Minh Anh) có địa chỉ trụ sở đăng ký tại Tổ 2, đường An Dương Vương, khu phố 3, xã Trảng Bom, Thành phố Đồng Nai. Doanh nghiệp này chính thức được thành lập vào ngày 25/05/2020, có mã số doanh nghiệp là 3603725227, đăng ký lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp công trình. Hiện nay, người đại diện theo pháp luật của Công ty Minh Anh là ông Nguyễn Văn Quyền, giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

Con số trúng thầu biết nói tại Thành phố Đồng Nai

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xây lắp Thiên Anh trúng thầu liên tiếp tại xã Tân Minh: Tiết kiệm ngân sách nhỏ giọt [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh liên tiếp được Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh giao hàng loạt dự án qua hình thức chỉ định thầu. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 2,1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh (Mã số thuế: 3401155503, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Thôn 6, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) đang trở thành một cái tên "quen mặt" trong các dự án đầu tư công quy mô vừa và nhỏ tại khu vực. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh tài chính và năng lực dự thầu vô cùng nhạy bén của doanh nghiệp này, đặc biệt là tại địa bàn xã Tân Minh.

Thế nhưng, đằng sau hàng loạt gói thầu được ký kết nhanh chóng thông qua hình thức chỉ định thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước lại ở mức rất thấp, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh, sự công bằng và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong bối cảnh kỷ cương đấu thầu đang được siết chặt.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Tân Minh: Dấu hiệu chia nhỏ dự án giao cho Công ty Thiên Anh? [Kỳ 2]

Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh (Lâm Đồng) có dấu hiệu chia nhỏ các dự án dưới 2 tỷ đồng để chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh, tiết kiệm chưa tới 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh (địa chỉ tại tỉnh Lâm Đồng) nổi lên là nhà thầu trúng nhiều gói thầu mảng thi công xây lắp tại Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh. Đơn vị này đã tham gia 6 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 6 gói (tỉ lệ 100%), với tổng trị giá giải ngân hàng tỷ đồng.

Căn cứ Khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, gói thầu xây lắp thuộc dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn khi có giá trị không quá 2 tỷ đồng. Quan sát hồ sơ cho thấy, toàn bộ các gói thầu giao cho Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh đều có giá trị mấp mé hoặc nằm dưới ngưỡng 2 tỷ đồng này. Về mặt con số, chủ đầu tư đã tuân thủ đúng hạn mức. Thế nhưng, đằng sau sự "vừa vặn" ấy lại hé lộ dấu hiệu của việc chia nhỏ dự án nhằm né tránh đấu thầu cạnh tranh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tuân thủ 'Quy trình II' trong đấu thầu qua mạng tại xã Bình An: Bài toán tiết kiệm thời gian [Kỳ 3]

Tuân thủ 'Quy trình II' trong đấu thầu qua mạng tại xã Bình An: Bài toán tiết kiệm thời gian [Kỳ 3]

Ứng dụng đấu thầu qua mạng mang lại nhiều tiện ích, trong đó có cơ chế tự động hóa quy trình đánh giá, ưu tiên nhà thầu có giá cạnh tranh nhất. Hồ sơ Báo cáo đánh giá tại gói thầu mua phân bón do Phòng Kinh tế xã Bình An làm chủ đầu tư cho thấy, việc các đơn vị tư vấn áp dụng đúng quy trình này không chỉ bảo đảm tính minh bạch mà còn giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm thời gian, nhân lực trong khâu thẩm định.