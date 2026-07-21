Đầu đĩa Qisheng "ông đầu trọc" giờ biến mất vì sao?

Có một thời, trong nhiều gia đình Việt Nam, chiếc đầu đĩa Qisheng màu bạc với hình người đàn ông đầu trọc mỉm cười xuất hiện trên màn hình khởi động được xem như biểu tượng của sự "chịu chơi". Đối với thế hệ 8X và đầu 9X, thiết bị này gắn liền với những buổi tối xem phim kiếm hiệp, nghe nhạc, hát karaoke hay cùng bạn bè cắm tay cầm chơi game trên màn hình tivi. Không chỉ phổ biến tại Việt Nam, Qisheng còn là một trong những thương hiệu điện tử tiêu dùng nổi bật của Trung Quốc suốt thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Thế nhưng, khi Internet và các nền tảng giải trí trực tuyến bùng nổ, cái tên từng thống trị thị trường này dần lùi vào dĩ vãng.

Ra đời năm 1992 tại Quảng Đông (Trung Quốc), Qisheng nhanh chóng phát triển thành một trong những nhà sản xuất thiết bị nghe nhìn lớn của nước này. Ngoài đầu VCD, DVD và EVD, hãng còn mở rộng sang ampli, loa, dàn âm thanh, đồ gia dụng và thiết bị điện lạnh. Mạng lưới phân phối phủ khắp Trung Quốc với hàng nghìn điểm bán giúp thương hiệu này trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Tuy nhiên, yếu tố giúp Qisheng in sâu vào ký ức nhiều người lại đến từ chiến lược marketing khác biệt: sử dụng hình ảnh danh hài nổi tiếng Trần Bội Tư làm gương mặt đại diện. Nụ cười thân thiện của ông trên màn hình khởi động đã trở thành dấu ấn nhận diện đặc trưng, đến mức nhiều người chỉ nhớ đây là "đầu đĩa ông đầu trọc" mà không biết tên thương hiệu.

Đầu đĩa Qisheng với hình ảnh danh hài Trần Bội Tư từng là biểu tượng công nghệ trong nhiều gia đình Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng nhờ quảng cáo, đầu đĩa Qisheng còn được đánh giá cao bởi khả năng hoạt động bền bỉ. Thời kỳ đĩa VCD và DVD còn phổ biến, tình trạng đĩa trầy xước khiến nhiều đầu đọc thường xuyên bị đứng hình hoặc không nhận đĩa. Qisheng lại ghi điểm nhờ khả năng đọc tốt cả những chiếc đĩa cũ, đĩa ghi hoặc đĩa bị xước, điều mà người dùng Việt quen gọi vui là khả năng "nhai đĩa". Hãng cũng hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau, đồng thời tích hợp tính năng chơi game NES bằng tay cầm cắm trực tiếp vào đầu máy. Với mức giá hợp lý cùng chính sách bảo hành hấp dẫn, Qisheng nhanh chóng trở thành món đồ công nghệ đáng mơ ước của nhiều gia đình trong giai đoạn chuyển mình của thị trường điện tử.

Tuy nhiên, sự thay đổi của công nghệ đã khiến lợi thế của Qisheng dần biến mất. Khi Internet băng thông rộng phát triển, tivi thông minh, smartphone và các nền tảng phát trực tuyến như YouTube hay Netflix trở thành lựa chọn giải trí phổ biến, nhu cầu sử dụng đĩa quang lao dốc. Người dùng không còn phải mua hoặc thuê đĩa phim, trong khi nhạc số và dịch vụ streaming thay thế hoàn toàn vai trò của CD, VCD hay DVD. Trước xu thế đó, Qisheng cố gắng chuyển hướng sang lĩnh vực điện gia dụng và thiết bị nhà bếp, nhưng phải cạnh tranh với những "ông lớn" như Midea, Haier hay Gree. Không còn lợi thế công nghệ lẫn quy mô, thương hiệu này dần mất vị thế trên thị trường.

Sự bùng nổ của Internet và các nền tảng xem phim trực tuyến đã khiến đầu đĩa DVD như Qisheng dần bị thay thế.

Hiện nay, Qisheng không hoàn toàn biến mất nhưng chỉ còn hiện diện ở quy mô rất nhỏ trên một số sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc, chủ yếu bán các mẫu đầu đọc CD, DVD giá rẻ phục vụ nhu cầu học ngoại ngữ hoặc nghe lại bộ sưu tập đĩa cũ. Câu chuyện của Qisheng phản ánh rõ quy luật khắc nghiệt của ngành công nghệ: một sản phẩm từng thống trị thị trường hoàn toàn có thể bị thay thế khi cách con người tiếp cận nội dung thay đổi. Dẫu vậy, với nhiều người thuộc thế hệ 8X và đầu 9X, chiếc đầu đĩa mang logo "ông đầu trọc" vẫn là biểu tượng khó quên của một giai đoạn mà cả gia đình quây quần bên chiếc tivi, cùng thưởng thức phim ảnh, âm nhạc và những trò chơi điện tử đơn giản nhưng đầy ắp kỷ niệm.