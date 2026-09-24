Đau bìu 6 giờ, bé trai 14 tuổi chỉ còn 19 phút để cứu tinh hoàn

Vì ngượng ngùng, bé trai 14 tuổi chịu đau bìu suốt 6 giờ. Tại Bạch Mai, bác sĩ chỉ mất 19 phút để tháo xoắn, giành cơ hội bảo tồn tinh hoàn.

Đau bìu đột ngột ở trẻ: Không chờ qua đêm

Bệnh nhi được đưa vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng đau bìu dữ dội. Khai thác tiền sử cho thấy cơn đau đã xuất hiện khoảng 6 giờ trước.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, xoắn tinh hoàn là một trong những cấp cứu đặc biệt của ngoại khoa tiết niệu. Bên cạnh chẩn đoán chính xác, yếu tố quan trọng là phải xử trí đủ nhanh.

“Khi đã nghi ngờ xoắn tinh hoàn, mọi khâu cần được tổ chức với mục tiêu đưa người bệnh đến phẫu thuật trong thời gian sớm nhất có thể”, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn cho biết.

Ngay lập tức, quy trình “Báo động đỏ” nội viện được kích hoạt, huy động các kíp chuyên môn phối hợp khẩn trương.

Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn phân tích, xoắn tinh hoàn xảy ra khi tinh hoàn tự xoay quanh trục, kéo theo thừng tinh - cấu trúc chứa các mạch máu nuôi tinh hoàn - bị xoắn. Khi mạch máu bị chèn ép, lượng máu đến tinh hoàn giảm hoặc bị cắt đứt, khiến mô tinh hoàn có nguy cơ tổn thương, hoại tử.

Theo Hướng dẫn Tiết niệu Nhi khoa của Hiệp hội Tiết niệu châu Âu (EAU), xoắn tinh hoàn là một cấp cứu tiết niệu ở trẻ em, cần được xử trí ngay và phẫu thuật thăm dò càng sớm càng tốt.

Khả năng bảo tồn tinh hoàn phụ thuộc chủ yếu vào thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi tháo xoắn và mức độ xoắn của thừng tinh. Kết quả bảo tồn mô tinh hoàn càng thuận lợi khi phẫu thuật được thực hiện sớm, lý tưởng trong khoảng 4-6 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Tuy nhiên, 6 giờ không phải ranh giới tuyệt đối giữa khả năng bảo tồn và mất tinh hoàn. Mức độ tổn thương còn phụ thuộc vào mức độ xoắn thừng tinh và thời gian thiếu máu ở từng người bệnh. Vì vậy, khi nghi ngờ xoắn tinh hoàn, cần đánh giá và xử trí ngoại khoa khẩn cấp, không nên trì hoãn chỉ vì đã vượt qua một mốc thời gian nhất định.

19 phút phối hợp nhiều chuyên khoa

Với bệnh nhi 14 tuổi, khi đến viện, cơn đau đã kéo dài khoảng 6 giờ. Việc rút ngắn tối đa thời gian từ tiếp nhận đến tháo xoắn vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tại Phòng khám cấp cứu Trung tâm Nhi khoa, ThS.BS Phạm Văn Hưng nhanh chóng tiếp nhận và ổn định tâm lý cho bệnh nhi. Viện Điện quang - Chẩn đoán và Can thiệp ưu tiên thực hiện siêu âm Doppler đánh giá dòng máu tưới; Viện Xét nghiệm Y học khẩn trương xử lý các xét nghiệm cần thiết.

Tại khu vực phẫu thuật, Trung tâm Gây mê hồi sức chuẩn bị kíp trực và phòng mổ cấp cứu.

Kíp phẫu thuật do TS.BSNT Cao Minh Phúc, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, phụ trách, phối hợp cùng kíp gây mê do BS Nguyễn Thu Trang thực hiện.

Chỉ 19 phút kể từ thời điểm bệnh nhi được tiếp nhận tại bệnh viện, các phẫu thuật viên đã tiếp cận vị trí xoắn và tháo xoắn thừng tinh. Sau tháo xoắn, dòng máu hồng bắt đầu tưới trở lại mô tinh hoàn.

Sự phối hợp khẩn trương, đồng bộ giữa các chuyên khoa giúp bệnh nhi có cơ hội bảo tồn tinh hoàn, qua đó bảo vệ chức năng nội tiết và khả năng sinh sản trong tương lai.

4 điều phụ huynh và trẻ cần nhớ Nhận diện dấu hiệu: Đau bìu hoặc tinh hoàn xuất hiện đột ngột, dữ dội, thường ở một bên; có thể xảy ra khi đang ngủ hoặc vận động. Bìu có thể sưng, đỏ, tinh hoàn bị kéo lên cao hơn bình thường. Đưa trẻ đi khám ngay: Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp như Nam học hoặc Phẫu thuật Tiết niệu càng sớm càng tốt. Ba không: Không chườm nóng hoặc chườm đá; không tự mua thuốc giảm đau cho trẻ để tiếp tục theo dõi tại nhà; đặc biệt không chờ qua đêm. Không ngại nói với cha mẹ: Trẻ cần được khuyến khích thông báo ngay khi xuất hiện đau hoặc bất thường ở vùng kín. Ngại ngùng không nên trở thành lý do trì hoãn cấp cứu.

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