Dấu ấn của đạo diễn nữ thế hệ mới trên màn ảnh Việt

Khi nữ đạo diễn không còn đứng “vùng an toàn”

Một trong những điểm dễ nhận thấy ở đạo diễn nữ thế hệ mới là xu hướng chủ động rời khỏi vùng an toàn.

Với phim điện ảnh “Anh Hùng”, Võ Thạch Thảo lựa chọn khai thác đề tài xã hội đương đại, thay vì tiếp tục thế mạnh truyền hình dài tập. Cô dành tới 17 tháng để hoàn thiện kịch bản và thuyết phục nhà đầu tư bằng chính câu chuyện, kinh nghiệm cùng sự tự tin của mình.

Nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ trên Người Lao Động, anh không đặt vấn đề giới tính khi lựa chọn đạo diễn, mà quan tâm đến giá trị truyền cảm hứng của dự án. Nhận xét về Võ Thạch Thảo, anh cho rằng cô sở hữu nguồn năng lượng làm việc “không biết mệt”.

Dù không phải tác phẩm dễ tạo hiệu ứng bùng nổ tức thì, “Anh Hùng” lại cho thấy khả năng tạo tranh luận và duy trì sức nóng sau khi ra rạp - dấu hiệu của những bộ phim có đời sống dài hơn trên thị trường.

Trước đó, Thu Trang cũng gây chú ý khi chuyển từ diễn viên sang đạo diễn với “Nụ hôn bạc tỷ”. Bộ phim không chỉ khai thác thế mạnh hài hước mà còn chạm đến cảm xúc khán giả qua câu chuyện đời thường gần gũi.

Theo VOV, thành công thương mại của tác phẩm đã đưa Thu Trang trở thành nữ đạo diễn “trăm tỷ” đầu tiên của điện ảnh Việt, đồng thời giành giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV (2025).

Ở một hướng đi khác, NSƯT Đặng Thái Huyền kiên trì với dòng phim chiến tranh – lịch sử, vốn được xem là “địa hạt khó”. “Mưa đỏ” do cô đạo diễn đạt doanh thu ấn tượng và được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim.

Chia sẻ trên Đẹp Entertainment, nữ đạo diễn cho biết, những đại cảnh trên sông là thử thách lớn do dòng chảy mỗi lúc khác nhau, thể chất diễn viên, ngưỡng chịu đựng, sức khỏe của mỗi người cũng khác nhau. Đạo diễn Đặng Thái Huyền còn tập trung hết sức cho những cảnh cháy nổ, bởi hiểu rõ bản thân phải chịu trách nhiệm an toàn cho diễn viên và hiệu quả cảnh quay.

Thách thức, thuận lợi khi đạo diễn nữ làm phim

Hành trình của các nữ đạo diễn chưa bao giờ bằng phẳng. Đạo diễn, nhà sản xuất Hằng Trịnh chia sẻ trên Người Lao Động, về ý tưởng, sự sáng tạo hay cảm hứng câu chuyện muốn kể, nữ đạo diễn không thua kém nam giới. “Tôi nghĩ không có sự khó khăn, thử thách nào về mặt năng lực sáng tạo”, cô nói.

Theo đạo diễn Hằng Trịnh, nữ đạo diễn có phần hạn chế hơn về thể chất, mối quan hệ trong ê-kíp đông nam giới. “Những kiến thức kỹ thuật nam giới cũng lợi thế hơn nên việc này ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định chọn dự án của các nữ đạo diễn, ngại những phim đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật cao", cô nói.

Đạo diễn Nhuệ Giang chia sẻ trên Công An Nhân Dân Online rằng việc vừa làm phim vừa chu toàn đời sống gia đình là một thách thức lớn. Nữ đạo diễn cho biết: “Làm phim như tôi khó có thể chu toàn việc gia đình, đảm việc nước được. Nhất là những lúc đi làm phim, nhà cửa không thể gọn gàng, bữa cơm cũng có lúc xộc xệch. Tuy nhiên, khi làm phim thì không có khái niệm nam hay nữ, chỉ làm thế nào thật tốt, đảm bảo nghệ thuật và thu vén vừa vặn số tiền tài trợ”.

Ở chiều ngược lại, Kathy Uyên cho rằng nữ đạo diễn có lợi thế nhất định trong việc xử lý các cảnh tâm lý hoặc nhạy cảm. Chia sẻ trên VietnamPlus, cô cho biết: “Tôi cảm thấy các diễn viên nam và nữ thoải mái với tôi hơn, trong tình huống phải diễn cảnh tình cảm so với khi làm việc với đạo diễn nam.” Ngoài ra, Kathy Uyên cho rằng kinh nghiệm làm diễn viên cũng khiến cô đồng cảm tốt hơn với những diễn viên của mình.

Sau tất cả những bất lợi và thuận lợi, Kathy Uyên luôn chỉ tự nhận mình là một đạo diễn, thay vì là một đạo diễn nữ. Đó cũng là lời khuyên của cô cho các thế hệ đạo diễn nữ trẻ sau này. Cô nói: “Đừng lo lắng về giới tính của bạn, dù bạn là nam hay nữ. Hãy tập trung vào nội dung, ý tưởng, thông điệp của bộ phim bạn làm. Hãy làm và đưa nó ra với công chúng”.

Chia sẻ về thế hệ kế cận, Võ Thạch Thảo cho rằng cơ hội dành cho nữ đạo diễn đang rộng mở hơn khi tiếng nói của phụ nữ ngày càng được lắng nghe. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội đó, mỗi người cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, trải nghiệm, sức khỏe và khả năng cân bằng cuộc sống.

Từ những thuận lợi và thách thức song hành, có thể thấy dấu ấn của đạo diễn nữ thế hệ mới không chỉ nằm ở doanh thu hay giải thưởng. Điều đáng chú ý hơn là cách họ từng bước phá vỡ định kiến, mở rộng phạm vi đề tài và khẳng định tiếng nói cá nhân trong điện ảnh Việt.