Doanh thu phim Việt dịp 30/4, 'Phí Phông' dẫn đầu, cuộc đua còn nhiều bất ngờ

Với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực và kịch bản đa dạng từ kinh dị đến tâm lý, đường đua phim Việt dịp lễ 30/4 năm nay trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Thị trường điện ảnh dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến sự đổ bộ của loạt tác phẩm Việt với đa dạng thể loại, tạo nên một cuộc cạnh tranh hiếm thấy. Không còn những bộ phim hài dễ dãi hay kịch bản lỏng lẻo, mặt bằng chất lượng năm nay tương đối đồng đều, buộc khán giả phải cân nhắc thay vì lựa chọn theo quán tính.

5 phim Việt chất lượng ngang ngửa

“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung ghi điểm nhờ lối kể chuyện có chủ đích, tiết chế hù dọa và xây dựng nỗi sợ bằng nhịp phim chậm trong không gian núi rừng u ám. Cấu trúc đan xen quá khứ – hiện tại giúp bóc tách dần lớp vỏ tâm linh, mở ra những góc khuất con người trước khi khép lại bằng cú twist nặng dư vị.

Diễn xuất đồng đều, đặc biệt là Kiều Minh Tuấn và sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha, góp phần tạo chiều sâu và tính thuyết phục. Đây là dạng phim không cần ồn ào nhưng đủ chắc để giữ khán giả ở lại đến cuối.

Kiều Minh Tuấn đóng chính phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”. Ảnh: Phí Phông Movie.

Cùng khai thác chất liệu kinh dị, “Heo năm móng” của Lưu Thành Luân lại đi theo hướng đại chúng. Phim xoay quanh một nhà sáng tạo nội dung bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí liên quan đến truyền thuyết heo năm móng, sử dụng các cú hù dọa quen thuộc và nhịp phim nhanh. Dù chưa tạo nhiều đột phá về không khí, tác phẩm vẫn giữ được sức hút nhờ tính giải trí dễ tiếp cận và phần thể hiện tròn vai của Võ Tấn Phát, Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng. Đây là lựa chọn an toàn, dễ xem.

“Anh Hùng” của đạo diễn Võ Thạch Thảo lại chọn hướng đi khác khi khai thác câu chuyện xã hội đương đại. Một tài xế taxi bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau hành động cứu người, nhưng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy nghi vấn từ thiện. Đề tài gần gũi, giàu tính thời sự cùng sự trở lại của Thái Hòa trong vai diễn nặng tâm lý là điểm tựa của phim. “Anh Hùng” không phải là tác phẩm dễ bùng nổ ngay lập tức, nhưng đây là kiểu phim có khả năng tạo tranh luận và giữ nhiệt lâu hơn sau khi ra rạp.

Phim “Anh Hùng. Ảnh: Người Lao Động.

“Đại tiệc trăng máu 8” của Phan Gia Nhật Linh mang màu sắc thử nghiệm khi xoay quanh một đạo diễn bị gắn mác “phim rác” tìm cách lấy lại danh dự. Điểm nhấn nằm ở kỹ thuật one-shot kéo dài tới 35 phút được phát trực tiếp, tạo trải nghiệm khác biệt. Dàn diễn viên đông đảo từ Vân Sơn, Lê Khánh đến các gương mặt trẻ cho thấy tham vọng dung hòa nghệ thuật và giải trí.

Trong khi đó, “Trùm Sò” của Đỗ Đức Thịnh tiếp cận khán giả bằng chất liệu hài dân gian quen thuộc. Câu chuyện về một kẻ keo kiệt mất trắng gia sản và hành trình tìm lại số vàng đã mất mang màu sắc nhẹ nhàng, dễ tiếp cận. Đây là kiểu phim không đặt nặng đột phá, nhưng có lợi thế rõ rệt trong việc kéo khán giả đại chúng ra rạp dịp lễ.

Phim "Trùm Sò". Ảnh: FB Đức Thịnh.

“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” tạm dẫn đầu phòng vé, các đối thủ vẫn có cơ hội bứt phá

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam – đơn vị theo dõi phòng vé độc lập, tính đến chiều ngày 25/4, “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” đang tạm dẫn đầu với 113 tỷ đồng, nhờ lợi thế chiếu sớm, chất lượng ổn định và hiệu ứng truyền thông mạnh.

Xếp sau là “Đại tiệc trăng máu 8” với 10 tỷ đồng, cho thấy sức hút ban đầu từ yếu tố kỹ thuật và dàn diễn viên. “Heo năm móng” đạt 9 tỷ đồng – mức doanh thu an toàn cho dòng phim kinh dị giải trí. “Anh Hùng” thu về 6,8 tỷ đồng dù mới ra mắt, cho thấy dư địa bứt phá của dòng phim tâm lý xã hội. Trong khi đó, “Trùm Sò” đạt 1,2 tỷ đồng trong giai đoạn khởi động, vẫn cần thêm thời gian để tạo hiệu ứng.

Dù “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” đang nắm lợi thế rõ rệt, khoảng cách doanh thu hiện tại chưa đủ để đảm bảo chiến thắng. Khi kỳ nghỉ bước vào cao điểm, lượng khán giả tăng mạnh cùng hiệu ứng truyền miệng có thể nhanh chóng đảo chiều cục diện.

Trong một mùa phim mà không có cái tên nào vượt trội tuyệt đối, quyền quyết định không còn nằm ở truyền thông hay ngôi sao, mà nằm ở lựa chọn của khán giả. Đó cũng là lý do đường đua phim Việt 30/4 năm nay trở nên khó đoán đến phút cuối.