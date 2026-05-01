Đào trúng hố sâu, dân làng phát hiện lăng mộ nghìn năm đầy bảo vật

Từ một gò đất cao bất thường, dân làng ở Hà Bắc (Trung Quốc) vô tình mở ra cánh cửa dẫn tới lăng mộ cổ. Cuộc khai quật phát hiện hàng loạt cổ vật quý hiếm.

Tại làng Sanji, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), trong quá trình người dân cải tạo đất hoang, đột nhiên có người phát hiện một gò đất cao tới 50 mét, cằn cỗi. Cảnh tượng kỳ lạ này đã khơi dậy sự tò mò của dân làng.

Ngay sau đó, dân làng đã tìm thấy các hiện vật bên dưới gò đất, phát hiện khiến cả làng kinh ngạc. Mọi người đều muốn tiếp tục khai quật, nhưng các quan chức làng đã ngăn họ lại, nhắc nhở rằng đây là những di tích văn hóa quốc gia và không thể xử lý một cách bất cẩn.

Dân làng lập tức thông báo cho cục quản lý di tích văn hóa địa phương. Một nhóm khảo cổ từ cục đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Sau khi phân tích, các chuyên gia xác nhận đó là một lăng mộ cổ. Dựa trên đặc điểm của các hiện vật được khai quật, chúng có niên đại khoảng vài nghìn năm tuổi.

Ảnh: @Sohu.

Ảnh: @Sohu.

Trong quá trình khai quật lăng mộ, nhóm khảo cổ phát hiện ra rằng phòng chôn cất đã bị những kẻ trộm mộ phá hoại, hầu như không còn hiện vật quý giá nào. Phát hiện này làm giảm tinh thần của cả nhóm, khiến họ rơi vào trạng thái hoang mang và tuyệt vọng.

Đúng lúc mọi người đang bế tắc, một người dân làng hỗ trợ khai quật vô tình bước vào một cái hố lớn trong khi đào bới. Cái hố này hóa ra lại là chìa khóa để giải đáp bí ẩn.

Ảnh: @Sohu.

Các chuyên gia đã đào sâu hơn vào hố lớn và phát hiện ra một thế giới ẩn giấu bên dưới, đó chính là phòng chôn cất chính. Sau quá trình làm sạch và khai quật tỉ mỉ, nhóm khảo cổ đã tìm thấy được hơn 1.000 hiện vật, trong đó 18 hiện vật được xác định là bảo vật quốc gia.

Chúng bao gồm một chiếc bàn bằng đồng khảm vàng và bạc hình rồng và phượng hoàng, một giá đỡ bình hình hổ nuốt hươu, một chiếc đèn hình người đầu bạc, một con thú thần thoại bằng đồng có hai cánh và một bàn cờ Liubo bằng đá.

Lăng mộ cổ này là mộ của vua Cù Trung Sơn. Theo các nhà sử học, vua Cù không chỉ là một vị vua tài giỏi mà còn sở hữu trí tuệ và nhiều thành tựu đáng kể.