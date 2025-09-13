Hà Nội

Đánh sập đường dây buôn bán khí cười có giao dịch hơn 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Xác minh tài khoản của những người liên quan, Công an phát hiện tổng số tiền giao dịch dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng.

Thanh Hà

Ngày 13/9, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can liên quan đường dây buôn bán, vận chuyển lượng lớn khí cười.

Trước đó, các trinh sát thu thập chứng cứ, tài liệu, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đề xuất và được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho lập chuyên án đấu tranh.

Lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng thu giữ số lượng lớn các bình khí cười.

Ngay sau đó, Ban Chuyên án triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác, bắt quả tang 3 người, gồm: Hoàng Anh Tấn (trú phường An Khê, Đà Nẵng), Trần Linh Tâm và Lê Văn Viết Long (cùng trú phường An Hải, Đà Nẵng) tại bãi xe ngã ba đường Hà Chương - Hà Bổng, phường An Hải.

Khi bị bắt, cả 3 đang thực hiện hành vi giao nhận khí cười số lượng lớn.

Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận, số hàng trên được Ngô Đặng Quang Dũng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thuê vận chuyển từ Cây xăng dầu số 21, đường tránh Nam Hải Vân, về bãi xe trên.

Lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Ngô Đặng Quang Dũng khi đang trốn tại phường An Hải cùng đồng bọn là Võ Văn Hiếu (45 tuổi, trú phường An Khê), Trần Thị Trang (21 tuổi, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) và nhiều người khác giữ vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển và trực tiếp buôn bán khí cười trong đường dây trên.

Đến nay, lực lượng Công an thu giữ 734 bình khí cười trị giá trên 1 tỷ đồng, cùng 8 ô tô, 2 mô tô, 14 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an khám xét quán bar “Hair of the Dog” tại đường Trần Quốc Toản (TP Đà Nẵng), thu giữ thêm 208 bình khí cười, đồng thời làm rõ hành vi đặt hàng của những người liên quan.

Đến nay, lực lượng Công an thu giữ 734 bình khí cười trị giá trên 1 tỷ đồng, cùng 8 ô tô, 2 mô tô, 14 điện thoại di động.

Quá trình xác minh tài khoản của những người liên quan, cơ quan Công an phát hiện tổng số tiền phát sinh giao dịch trong dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

