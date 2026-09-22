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Quân sự - Thế giới

Rơi trực thăng chữa cháy ở California, hai phi công thiệt mạng

Hai phi công đã thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi khi đang tham gia chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Yosemite, bang California, Mỹ.

An An (Theo AP)

Vụ rơi trực thăng xảy ra vào chiều 20/9 (giờ địa phương) trong lúc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại Vườn quốc gia Yosemite, AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

Tai nạn khiến hai phi công trên trực thăng, đều là nhân viên của công ty Precision chuyên cung cấp dịch vụ máy bay theo hợp đồng, thiệt mạng.

"Một trong hai phi công là Greg King, người từng làm việc cho Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy Alaska và đã tham gia chữa cháy rừng tại bang này trước khi chuyển sang Precision", phát ngôn viên của cơ quan, ông Emery Johnson, cho biết.

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Đám cháy Dome bùng phát tại Vườn quốc gia Yosemite vào ngày 15/9/2026. Ảnh: NPS/AP.

Người thân của King hiện cũng làm việc tại cơ quan này và đã đồng ý công bố tên của phi công, ông Johnson nói thêm. Danh tính của phi công thứ hai hiện chưa được tiết lộ.

Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy Alaska nói rằng đây là mất mát to lớn đối với lực lượng chữa cháy rừng.

“Greg là một phi công tận tâm và là người bạn thân thiết của nhiều người trong chúng tôi. Cả hai phi công rất dũng cảm hỗ trợ công tác chữa cháy. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình họ”, thông cáo của cơ quan này nêu rõ.

Thông tin chi tiết về hoàn cảnh vụ rơi máy bay chiều 20/9 chưa được công bố ngay lập tức. Vụ việc sẽ được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) điều tra.

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng tại Mỹ trong năm nay, con số cao nhất kể từ năm 2022 khi ghi nhận 25 trường hợp tử vong, theo các báo cáo của Chính phủ. Vào tháng 8/2026, hai phi công trực thăng đã thiệt mạng khi hỗ trợ chữa cháy tại Utah và một phi công khác ở Colorado cũng gặp nạn khi rơi xuống một hồ chứa nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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