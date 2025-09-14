Đặc phái viên của Tổng thống Trump tiết lộ lĩnh vực Ukraine đứng đầu thế giới

Báo The Kyiv Independent ngày 14/9 cho biết phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev hôm 13/9, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong công nghệ thiết bị bay không người lái, vượt qua cả Mỹ.

Đến Kiev trong chuyến thăm chính thức vào ngày 11/9, ông Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine nói: “Ukraine hiện nay dường như là một quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ quốc phòng. Điều này tự thân nó đã là một lập luận khá thuyết phục để đưa Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU)”.

Binh sĩ Lữ đoàn cơ giới số 2 của quân đội Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) Poseidon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Theo ông Kellogg, công nghệ thiết bị bay không người lái đã làm thay đổi bản chất của chiến tranh. So sánh những tiến bộ của Ukraine với Mỹ trong phát triển thiết bị bay không người lái, ông nói Mỹ hiện đang “tụt hậu khá xa”.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine cho rằng: “Ukraine hiện nay dường như là một quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta, Mỹ, đang đi sau… Tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia khác cũng đi sau, và công bằng mà nói thì người Ukraine đã nắm bắt rất nhanh, và họ đang là những nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực này. Chúng ta đang nhanh chóng cạn kiệt thời gian”.

Ông Kellogg cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với Mỹ là hợp tác với Ukraine trong việc trao đổi công nghệ thiết bị bay không người lái.

Kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Kiev đã mở rộng sản xuất thiết bị bay không người lái trong mọi lĩnh vực: trên không, trên bộ và trên biển, với kế hoạch sản xuất 30.000 thiết bị bay không người lái tầm xa vào năm 2025.

Vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng ông đã đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Trump về việc bán thiết bị bay không người lái của Ukraine cho Mỹ. Ông Zelensky ước tính hợp đồng tiềm năng này có giá trị từ 10 đến 30 tỷ USD.

Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận lớn với công ty Mỹ Swift Beat để đồng sản xuất hàng trăm nghìn thiết bị bay không người lái trong năm nay.

Ông Kellogg cũng nhận xét về tiến triển của các hoạt động của Liên bang Nga tại Ukraine, cho rằng những thắng lợi lãnh thổ khiêm tốn của Moskva (Moscow) ở miền Đông Ukraine còn xa mới được coi là chiến thắng trên chiến trường.

Ông Kellogg nói. “Thực tế, Liên bang Nga đang thua trong cuộc chiến này”, đồng thời giải thích: “Bây giờ, họ có thể di chuyển và nói rằng, ồ, họ đang tiến lên ở khu vực Donbass và Donetsk. Nhưng nếu coi tiến lên chỉ là tính bằng mét chứ không phải bằng dặm, thì vâng, coi như thành công. Nhưng cái giá mà họ phải trả là vô cùng lớn. Và tôi không nghĩ mọi người thực sự hiểu hết điều đó”.

Theo ông Kellogg, Liên bang Nga đang phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ từ Trung Quốc và hiện nay Liên bang Nga đang như một “đối tác hạng dưới” trong liên minh với Bắc Kinh.

“Tôi nghĩ rằng nếu Trung Quốc cắt đứt hỗ trợ cho Liên bang Nga ngay hôm nay, thì cuộc chiến sẽ kết thúc vào ngày mai”, ông Kellogg nói.

Theo báo The Kyiv Independent, ông Kellogg từng đến Kiev trước đó vào ngày 24/8 nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Độc lập của Ukraine.

Vị tướng đã nghỉ hưu này là một trong những cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump trong nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraine, và ông cũng duy trì liên lạc chặt chẽ với các quan chức cấp cao của Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta một ngày trước đó, Tổng thống Zelensky ghi nhận công lao của ông Kellogg trong việc giúp bảo vệ Kiev trước các cuộc tấn công đường không của Liên bang Nga, đồng thời bày tỏ: “Chúng tôi muốn ông đến tất cả các thành phố của Ukraine”.