Thế giới

Vì sao cựu Ngoại trưởng Ukraine bí mật rời đất nước giữa đêm?

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bí mật rời khỏi đất nước giữa đêm như vậy", cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

An An (Theo fakti.bg)

Theo trang fakti.bg ngày 8/9, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Italy Corriere della Sera, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận ông đã rời khỏi đất nước và đến Ba Lan sau khi Chính phủ Kiev quyết định ra sắc lệnh cấm các cựu quan chức ngoại giao ra nước ngoài.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bí mật rời khỏi đất nước giữa đêm như vậy", cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

ukraine.png
Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: fakti.bg.

Theo cựu Ngoại trưởng Ukraine, sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến các cựu quan chức ngoại giao và không liên quan đến các hạn chế đối với nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Ông Dmytro Kuleba cho rằng lệnh cấm này nhắm trực tiếp vào ông và một số nhà ngoại giao khác.

Ông được cho là đã rời khỏi Ukraine trước khi sắc lệnh của Tổng thống Zelensky có hiệu lực.

"Sự thật là ông Zelensky và chính quyền của ông ấy không muốn chúng tôi ra nước ngoài và nói những điều mà họ cho là có thể trái ngược với đường lối của Chính phủ...", ông Kuleba cho biết.

Tuy nhiên, ông Kuleba nhấn mạnh rằng ông thường bảo vệ lập trường của Ukraine trong các tuyên bố đối ngoại.

Ông Kuleba từng là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine từ năm 2020 đến năm 2024. Sau khi từ chức, ông trở thành nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Harvard (Mỹ).

Vào tháng 11/2024, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba từng cảnh báo rằng Ukraine hiện không có khả năng đảo ngược tình hình và sẽ thất bại trong cuộc xung đột với Nga nếu tình hình không thay đổi.

