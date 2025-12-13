Đà Nẵng: Công ty An Tiến vượt 7 đối thủ, trúng gói thầu thiết bị giáo dục nhờ giá "siêu tiết kiệm"

Vượt qua 7 đối thủ cạnh tranh đều đạt yêu cầu kỹ thuật, Công ty CP An Tiến đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường THPT Hòa Xuân (Đà Nẵng) nhờ bỏ giá thấp hơn gần 400 triệu đồng so với giá gói thầu.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/11/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đã ký Quyết định số 1370/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc" thuộc Dự án Trường trung học phổ thông Hòa Xuân.

Quyết định số 1370/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc" thuộc Dự án Trường trung học phổ thông Hòa Xuân. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần An Tiến (Mã số doanh nghiệp: 4000482914; Địa chỉ: Lô C342 Đường Trần Phú, Phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng). Giá trúng thầu là 1.629.704.000 đồng, giảm tới 392.556.000 đồng so với giá gói thầu (2.022.260.000 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 19,4%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Cuộc đua "kỳ thú": 8 nhà thầu cùng đạt kỹ thuật

Gói thầu nêu trên (Mã TBMT: IB2500352611) được phát hành E-HSMT từ ngày 23/09/2025 và đóng thầu vào ngày 02/10/2025. Đây là gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Điểm đáng chú ý nhất của gói thầu này nằm ở sự cạnh tranh cực kỳ sôi động và chất lượng hồ sơ của các nhà thầu. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0311-2025/TVĐT ngày 03/11/2025 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến Tân), có tổng cộng 8 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Danh sách bao gồm: Công ty CP An Tiến, Công ty TNHH Điện tử Tin học Long Phát, Liên danh Hòa Xuân, Công ty CP TM&DV Ngôi sao Thiên Ngân, Liên danh Công ty TNHH MTV Phan Ngọc Wood - Công ty TNHH Cung ứng Phương Nga My, Công ty TNHH TM DV Sao Việt, Công ty CP Đa Minh, và Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long.

Điều hiếm gặp trong đấu thầu là tại bước đánh giá về kỹ thuật (Bảng số 05 của Báo cáo đánh giá), toàn bộ 8/8 nhà thầu đều được Tổ chuyên gia đánh giá ĐẠT. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc đua giành gói thầu hoàn toàn phụ thuộc vào giá dự thầu (phương pháp giá thấp nhất).

Tại "vòng chung kết" về giá (Bảng số 06), Công ty CP An Tiến đã thể hiện ưu thế vượt trội khi đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất là 1.629.704.000 đồng. Xếp thứ hai là Công ty TNHH Điện tử - Tin học Long Phát với giá dự thầu sau giảm giá là 1.692.559.800 đồng (đã có thư giảm giá 10%). Các nhà thầu còn lại đều có giá dự thầu cao hơn, dao động từ 1,76 tỷ đồng đến 1,89 tỷ đồng. Riêng Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long có giá dự thầu cao nhất, lên tới 1.890.000.000 đồng.

Với kết quả này, Công ty CP An Tiến đã được xếp hạng nhất và được phê duyệt trúng thầu.

Năng lực của Công ty CP An Tiến: Trúng hơn 40 gói thầu trong năm 2025

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty CP An Tiến là một cái tên không hề xa lạ, đặc biệt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2008, do ông Huỳnh Văn Long làm người đại diện pháp luật.

Chỉ tính riêng trong năm 2025 (tính đến thời điểm hiện tại), Công ty CP An Tiến đã tham gia 54 gói thầu và được ghi nhận trúng thầu tới 41 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng trong năm 2025 ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh mảng thiết bị giáo dục, An Tiến còn là "gương mặt thân quen" của các đơn vị viễn thông tại Tây Nguyên. Cụ thể, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại Viễn thông Kon Tum (tham gia 33 gói, trúng 33 gói) và Viễn thông Đắk Lắk (tham gia 23 gói, trúng 23 gói). Các gói thầu tại đây đa phần là dịch vụ tư vấn, khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thường được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Việc một nhà thầu trúng dồn dập hơn 40 gói thầu trong vòng chưa đầy một năm, trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk) với các lĩnh vực khác nhau (từ cung cấp máy tính, bàn ghế học sinh đến tư vấn xây dựng trạm viễn thông) đặt ra câu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự và tổ chức thi công. Liệu nhà thầu có đảm bảo được tiến độ và chất lượng cho tất cả các dự án, đặc biệt là gói thầu tại Trường THPT Hòa Xuân vừa trúng với mức giá giảm sâu?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc nhà thầu phải kê khai nhân sự, thiết bị chủ chốt cho từng gói thầu. Việc một nhà thầu trúng quá nhiều gói trong thời gian ngắn cần được các Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ khâu thực hiện hợp đồng, tránh tình trạng nhà thầu 'vỡ trận' hoặc bán thầu phụ, ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư công".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Tỷ lệ tiết kiệm cao như gói thầu tại Đà Nẵng (gần 20%) là tín hiệu tốt cho ngân sách. Tuy nhiên, với các thiết bị công nghệ, điện tử, giá thấp đôi khi đi kèm rủi ro về chất lượng linh kiện hoặc chế độ bảo hành, bảo trì. Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệm thu đầu vào theo đúng cấu hình, thông số đã cam kết trong hồ sơ dự thầu".