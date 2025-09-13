Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nam Đại Thuận đã đến nhà người yêu sát hại 4 người. Trong đó, 3 người đã tử vong, 1 em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Tuấn Nguyễn- Huỳnh Thủy/Tiền phong

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để vây bắt, vận động nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/9, tại một ngôi nhà nằm trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xảy ra vụ thảm án nghiêm trọng.

img-20250913-060800.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án.

Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm ngay trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988).

20250913-054406.jpg
Hàng trăm cán bộ Công an được huy động truy bắt nghi phạm.

Còn 3 nạn nhân đã tử vong là mẹ của người yêu, người yêu và em của người yêu Thuận. Riêng con riêng của người yêu đối tượng (SN 2013) đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

#Mâu thuẫn #sát hại #gai đình #người yêu #Công an tỉnh Đắk Lắk

Bài liên quan

Xã hội

Người đàn ông bị đánh nhập viện vì sang bàn bên cạnh mời bia

Do mâu thuẫn khi mời bia, Nguyễn Đức Thiện (Đà Nẵng) đã gọi điện nhóm bạn đến “giải toả”, khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 12/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiện (SN 1985, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tối 19/3, Nguyễn Đức Thiện ngồi nhậu với chị P.T.Q.A (SN 2002, trú phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng) cùng một số bạn bè tại quán nhậu trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm côn đồ mang hung khí “truy sát” đối thủ, khiến một người tử vong

Các đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe máy “truy sát” đối thủ trên đường phố Đà Nẵng, khiến một người tử vong.

Ngày 23/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 00h30 ngày 15/7, do mâu thuẫn từ trước, Võ Trần Huy Vũ (SN 2009, trú xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cầm đầu 14 đối tượng mang hung khí điều khiển xe máy truy đuổi nhóm “Thành tít” (gồm 4 đối tượng, trú tại Đà Nẵng). Trong lúc bị truy đuổi, nhóm “Thành tít” dùng bình xịt hơi cay để phản kháng.

Xem chi tiết

Xã hội

Truy sát gia đình vợ cũ do mâu thuẫn chăm sóc con sau ly hôn

Do bị ngăn cản không cho thăm con, Phan Văn Phú (TP Huế) đã dùng dao truy sát gia đình vợ cũ, khiến 2 người tử vong, 1 nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế xác nhận, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án giết người, do mâu thuẫn bột phát, liên quan đến việc thăm con sau ly hôn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 07/6, tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa (TP Huế) xảy ra vụ án giết người làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới