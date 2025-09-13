Truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nam Đại Thuận đã đến nhà người yêu sát hại 4 người. Trong đó, 3 người đã tử vong, 1 em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để vây bắt, vận động nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/9, tại một ngôi nhà nằm trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xảy ra vụ thảm án nghiêm trọng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án.

Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm ngay trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988).

Hàng trăm cán bộ Công an được huy động truy bắt nghi phạm.

Còn 3 nạn nhân đã tử vong là mẹ của người yêu, người yêu và em của người yêu Thuận. Riêng con riêng của người yêu đối tượng (SN 2013) đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.