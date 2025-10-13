Đã bắt được cá sấu 'khủng' tấn công người ở Khánh Hòa

Sau nhiều ngày truy lùng, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt được con cá sấu tấn công người đi câu cá trên sông Chò đoạn quan thôn Xuân Tây, xã Diên Lâm.

Ngày 13/10, thông tin từ UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã bắt được con cá sấu tấn công người đi câu cá trên sông Chò.

Được biết, con cá sấu này bị bắt ở sông Chò đoạn qua thôn Xuân Tây, nặng khoảng 80kg, dài 2,65m.

Con cá sấu khủng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, sáng 8/10, một người dân đang đi câu cá ở sông Chò thì lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông, khi lội xuống để gỡ thì bị 1 con cá sấu tấn công vùng cánh tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co, người này đã thoát khỏi con cá sấu, leo được lên bờ và đến trạm y tế cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án lùng bắt cá sấu, đồng thời phát loa cảnh báo người dân không được đến các khu vực sông suối. Tuy nhiên, mực nước sông Chò dâng cao và đục, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà đang xác minh nguồn gốc của con cá sấu này.

