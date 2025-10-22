Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bắt đầu thụ án 5 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến nhà tù La Sante ở thủ đô Paris để bắt đầu thụ án 5 năm tù.

>>> Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước khi lên xe tới nhà tù La Sante hôm 21/10 để bắt đầu thụ án 5 năm tù

Nguồn video: RT

Tân Hoa Xã đưa tin, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến nhà tù La Sante hôm 21/10 để bắt đầu thụ án 5 năm tù.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng X vào sáng cùng ngày, ông Sarkozy đã lên án cái mà ông gọi là "vụ bê bối tư pháp".

"Tôi muốn nói với người dân Pháp, bằng sức mạnh không gì lay chuyển được của mình, rằng người bị vào tù sáng nay (21/10) không phải là cựu Tổng thống Pháp mà là một người đàn ông vô tội", ông viết.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: EPA.

Luật sư của ông Sarkozy, Christophe Ingrain, xác nhận rằng đơn yêu cầu trả tự do cho cựu Tổng thống Pháp đã được đệ trình.

Trước đó, vào ngày 25/9, Tòa án Hình sự Paris đã tuyên án cựu Tổng thống Sarkozy 5 năm tù vì tội âm mưu hình sự liên quan đến cáo buộc Libya tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2007.

Mặc dù ông Sarkozy đã kháng cáo, các thẩm phán tuyên bố bản án có hiệu lực ngay lập tức, viện dẫn "mức độ nghiêm trọng đặc biệt" của hành vi phạm tội.

Như vậy, ông Nicolas Sarkozy, 70 tuổi, trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên trong lịch sử hiện đại phải ngồi tù.