[INFOGRAPHIC] Thủ tướng Pháp vừa bị bãi nhiệm là ai?

Ông François Bayrou, người bị bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng Pháp hôm 8/9, từng là ứng cử viên trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2002, 2007 và 2012.
Porsche Việt Nam vừa thông báo triệu hồi dòng xe điện Taycan để cập nhật phần mềm quản lý pin cao áp, sau khi phát hiện nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ.
Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án 1 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU sẽ không thể tồn tại sau thập kỷ tới nếu không cải tổ và thoát khỏi cuộc xung đột Ukraine.
Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào chiếc xe buýt hai tầng ở Mexico.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bí mật rời khỏi đất nước giữa đêm như vậy", cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.
Thái Lan, một quốc gia ở Đông Nam Á, còn được biết đến là "Vùng đất của những nụ cười".
Bộ trưởng Nội vụ Nepal Ramesh Lekhak đã nộp đơn từ chức sau khi các cuộc biểu tình bạo lực ở Kathmandu khiến hàng trăm người thương vong.
Khi đang ngủ trong phòng, một em bé 2 tháng tuổi đã bị đàn khỉ "bắt cóc". Đứa trẻ sau đó được tìm thấy tử vong trong thùng nước.
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chính thức nhậm chức vào ngày 7/9/2025.
Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại Israel đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Ông Kirill Dmitriev, Trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế quốc tế, cho biết nỗ lực ngoại giao của ông Putin và ông Trump có thể ngăn Thế chiến III.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.
Tay súng nã đạn vào nhóm người đang ăn uống ở sân một quán bar tại Texas, Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Nhiếp ảnh gia Charles H. Traub đã ghé thăm đất nước Italy vào thập niên 1980 và ghi lại những bức ảnh phần nào hé lộ cuộc sống của người dân nơi đây.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương trong vụ sập tòa nhà nơi diễn ra buổi cầu nguyện trên đảo Java, Indonesia.
Ủy viên cứu trợ Punjab Nabil Javed cho biết, lũ trên các sông Ravi, Sutlej và Chenab đã buộc hơn hai triệu người dân ở Pakistan phải rời bỏ nhà cửa.
Theo Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức để tránh gây chia rẽ thêm trong Đảng Dân chủ Tự do.
Hai bé trai thiệt mạng trong vụ đâm dao ở phía tây Melbourne, Australia. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ nối lại đàm phán ngay khi Mỹ sẵn sàng đối thoại dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.
Khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở ngoài khơi bãi biển Sydney ở Australia, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị cá mập tấn công và tử vong.