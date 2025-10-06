Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Vì sao Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Sébastien Lecornu.

An An (Theo Guardian, Politico)

The Guardian đưa tin, Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 6/10 cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Sébastien Lecornu, đẩy đất nước rơi vào tình trạng bế tắc chính trị sâu sắc hơn.

phap.jpg
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức sau chưa đầy một tháng nhậm chức. Ảnh: Armradio.

Theo Politico, quyết định từ chức của ông Lecornu, người đã tìm cách giành được sự ủng hộ của nhiều Đảng trong một Quốc hội vốn chia rẽ sâu sắc, được đưa ra chỉ khoảng 12 giờ sau khi nội các mới được công bố.

Ông Lecornu trước đó dự kiến sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên vào chiều 6/10. Tuy nhiên, các đảng đối lập và một số đối tác liên minh thiểu số của ông Macron đã phản ứng dữ dội trước thành phần nội các mới, vì nhiều bộ trưởng là những người từng làm việc trong chính phủ trước hoặc từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao.

Ông Lecornu, 39 tuổi, là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là đồng minh lâu năm của Tổng thống Macron.

Ông được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp vào ngày 9/9/2025, đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thông qua một ngân sách tinh gọn để kiềm chế thâm hụt ngân sách của Pháp và xoa dịu thị trường tài chính rằng nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro vẫn chưa trở nên không thể quản lý được.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
#Thủ tướng Pháp từ chức #Sébastien Lecornu #Tổng thống Emmanuel Macron #Chính phủ Pháp #Ngân sách Pháp 2025 #Tình hình chính trị Pháp

Bài liên quan

Thế giới

Chân dung tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu

Ông Sébastien Lecornu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp.

phap1.png
Theo Al Jazeera, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/9 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu (ảnh) làm Thủ tướng mới sau khi Thủ tướng Francois Bayrou từ chức. Ảnh: moroccoworldnews.
phap2.png
Ông Lecornu, 39 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Ảnh: LP.
Xem chi tiết

Thế giới

Cảnh sát bắt giữ hàng trăm người trong cuộc biểu tình ở Pháp

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hàng trăm người khi cuộc biểu tình "chặn mọi thứ" lan rộng khắp cả nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Pháp

Nguồn video: Daily Mail
Xem chi tiết

Thế giới

Bà Sushila Karki là Thủ tướng lâm thời Nepal

Bà Sushila Karki đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời của Nepal.

Theo India Times, ngày 12/9, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã bổ nhiệm cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm Thủ tướng lâm thời, sau khi người tiền nhiệm KP Sharma Oli từ chức vì sức ép từ người biểu tình.

Tổng thống Paudel đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức cho bà Karki tại một buổi lễ ở Văn phòng Tổng thống. Như vậy, bà Karki đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo chính phủ của Nepal.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới