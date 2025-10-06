Vì sao Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức?

The Guardian đưa tin, Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 6/10 cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Sébastien Lecornu, đẩy đất nước rơi vào tình trạng bế tắc chính trị sâu sắc hơn.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức sau chưa đầy một tháng nhậm chức. Ảnh: Armradio.

Theo Politico, quyết định từ chức của ông Lecornu, người đã tìm cách giành được sự ủng hộ của nhiều Đảng trong một Quốc hội vốn chia rẽ sâu sắc, được đưa ra chỉ khoảng 12 giờ sau khi nội các mới được công bố.

Ông Lecornu trước đó dự kiến sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên vào chiều 6/10. Tuy nhiên, các đảng đối lập và một số đối tác liên minh thiểu số của ông Macron đã phản ứng dữ dội trước thành phần nội các mới, vì nhiều bộ trưởng là những người từng làm việc trong chính phủ trước hoặc từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao.

Ông Lecornu, 39 tuổi, là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là đồng minh lâu năm của Tổng thống Macron.

Ông được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp vào ngày 9/9/2025, đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thông qua một ngân sách tinh gọn để kiềm chế thâm hụt ngân sách của Pháp và xoa dịu thị trường tài chính rằng nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro vẫn chưa trở nên không thể quản lý được.

