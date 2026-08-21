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Sống Khỏe

Cứu sống sản phụ bị nhau cài răng lược hiếm gặp ở Quảng Trị

Sau khi sinh thường, sản phụ bất ngờ bị sốc mất máu do nhau cài răng lược, các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 21/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã kịp thời cấp cứu cho sản phụ sốc mất máu sau sinh do nhau cài răng lược hiếm gặp.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.T. (37 tuổi, trú tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) mang thai lần thứ 4. Trước đó, chị có 2 lần sinh thường và 1 lần thai lưu sau sẩy thai nội khoa có nạo buồng tử cung.

Trong thai kỳ, sản phụ khám định kỳ tại tuyến dưới và không phát hiện bất thường. Khi chuyển dạ, chị được tiếp nhận tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

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Sau một tuần điều trị, 2 mẹ con sản phụ đã được xuất viện. Ảnh: BVCC

Sau khi sinh thường một bé trai nặng 3,6kg, sức khỏe sản phụ ổn định. Tuy nhiên, bất thường xuất hiện khi bánh nhau không bong tự nhiên.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành bóc nhau bằng tay nhưng nhận thấy bánh nhau bám rất chặt, khó tách và sản phụ nhanh chóng xuất hiện chảy máu nhiều, sốc mất máu.

Trước tình huống nguy hiểm, ê-kíp sản khoa nghĩ đến khả năng nhau cài răng lược và quyết định phẫu thuật cấp cứu để kiểm soát chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bánh nhau bám ở vùng đáy tử cung, lan ra mặt sau, ăn sâu vào lớp cơ tử cung, phù hợp với nhau cài răng lược thể increta. Sản phụ được truyền 5 đơn vị máu, gồm 3 đơn vị trong phẫu thuật và 2 đơn vị sau mổ.

Sau 7 ngày được điều trị tích cức, sức khỏe 2 mẹ con sản phụ ổn định và đã được xuất viện.

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#Bệnh viện #Quảng Trị #Cứu sống #sản phụ #nguy kịch #nhau cài răng lược

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