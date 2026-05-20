Cứu sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng

Ngày 19/5, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống sản phụ V.T.H. (29 tuổi, ngụ An Giang) bị nhau cài răng lược thể nặng với mức độ xâm lấn rộng, gây mất gần 10 lít máu trong quá trình phẫu thuật.

Trước đó, ngày 11/5, bệnh nhân được Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang chuyển lên trong tình trạng mang thai lần thứ ba ở tuần thai thứ 36. Sản phụ có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, được chẩn đoán nhau tiền đạo trung tâm và theo dõi nhau cài răng lược.

Theo bệnh sử, bệnh nhân từng sinh mổ vào các năm 2016 và 2020 do ngôi mông, thai to và vết mổ cũ. Lần mang thai này là ngoài ý muốn. Trong quá trình khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện tình trạng nhau tiền đạo.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ tiến hành siêu âm, xét nghiệm và ghi nhận sản phụ bị thiếu máu. Đáng chú ý, bánh nhau đã xâm lấn sâu vào bàng quang, lan xuống cổ tử cung và vùng chậu, được xác định là nhau cài răng lược thể nặng.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp quyết định phẫu thuật chủ động vào ngày 14/5.

Khi mở ổ bụng thám sát, các bác sĩ ghi nhận bánh nhau xâm lấn rộng đến nhiều cơ quan vùng chậu như bàng quang, vách chậu và cổ tử cung. Trước nguy cơ băng huyết nghiêm trọng, ê kíp buộc phải thay đổi chiến lược điều trị, chuyển từ bảo tồn tử cung sang mổ lấy thai kết hợp cắt tử cung nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh.

Sau khoảng 30 phút phẫu thuật, bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh.

Do hệ thống mạch máu tăng sinh phức tạp và lan rộng, các bác sĩ phải bóc tách cực kỳ thận trọng tại vùng bàng quang, phúc mạc chậu, niệu quản và cổ tử cung. Ca mổ kéo dài gần 4 giờ với lượng máu mất lên tới gần 10 lít.

Hiện sau 4 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, không sốt, vết mổ khô, có thể ăn uống và đi lại gần như bình thường.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám bất thường vào thành tử cung và không thể tự bong ra sau sinh.

Ở thể nặng, gai nhau có thể xuyên sâu qua lớp cơ tử cung, xâm lấn sang các cơ quan lân cận như bàng quang, niệu quản hoặc thành chậu, khiến việc phẫu thuật bóc tách rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương đa cơ quan.

Thông thường, sau khi em bé chào đời, bánh nhau sẽ tự bong khỏi tử cung. Tuy nhiên, trong nhau cài răng lược, bánh nhau bám chặt bất thường, dễ gây băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu, xuất huyết nội và đe dọa trực tiếp tính mạng sản phụ.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ, tỷ lệ nhau cài răng lược đang gia tăng trên toàn cầu, liên quan mật thiết đến sự gia tăng tỷ lệ mổ lấy thai, đặc biệt là sinh mổ lặp lại nhiều lần. Tỷ lệ mắc bệnh tăng từ khoảng 1/2.510 ca sinh năm 1980 lên 1/533 ca vào năm 2002.

