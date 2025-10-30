Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông đột quỵ thân nền nguy hiểm khi đang uống bia

Một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ sau khi uống bia cùng bạn bè.

Bình Nguyên

Người đàn ông 60 tuổi (ở Hà Nội) được cứu sống ngoạn mục sau khi trải qua thể đột quỵ thân nền - loại đột quỵ nguy hiểm bậc nhất, có tỷ lệ tử vong trên 90% nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước đó, ông cùng bạn đi uống bia, sau đó xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, nói khó thoáng qua nên được người nhà nghi ngờ đột quỵ và gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện bình thường, tay chân còn cử động được. Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau, ông đột ngột sụp mí, yếu liệt nửa người trái, nói khó, cơ lực giảm còn 2/5.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch não cho thấy bệnh nhân bị tắc cấp động mạch thân nền, thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc hôn mê sâu nếu không can thiệp trong "thời gian vàng".

Người đàn ông bị tắc thân nền cấp - một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong trên 90%. Ảnh: BVCC
Người đàn ông bị tắc thân nền cấp - một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong trên 90%. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, quy trình đột quỵ tối khẩn cấp được kích hoạt. Ê-kíp can thiệp mạch tiến hành lấy huyết khối cấp cứu ngay trong đêm. Sau 10-15 phút, bác sĩ hút thành công ba cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng đơn nguyên can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết đây là thể đột quỵ rất nặng, nếu đến muộn, khả năng tử vong cực cao. Bệnh nhân được đưa đến sớm và xử trí kịp thời nên hồi phục rất tốt.

Sau can thiệp, bệnh nhân được an thần, thở máy ngắn hạn và tỉnh táo hoàn toàn sau 24 giờ. Ông có thể nói chuyện, vận động, ăn uống bình thường, hình ảnh kiểm tra cho thấy không có biến chứng xuất huyết hay tổn thương thứ phát, cơ lực hai bên phục hồi hoàn toàn.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Các bác sĩ cảnh báo những ngày gần đây số ca đột quỵ mạch lớn tăng rõ rệt, nhất là khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột. Nhiệt độ thay đổi có thể gây co thắt mạch não, tăng huyết áp đột ngột, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, hút thuốc hoặc uống rượu bia.

Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ: Méo miệng hoặc liệt nửa mặt: Khi cười, một bên miệng bị lệch, yếu hoặc tê liệt tay chân một bên: Đột ngột yếu tay hoặc chân, cầm nắm khó khăn, đi không vững; Nói khó, nói lắp, không hiểu lời: Nói ngọng, nói lắp, không hiểu người khác nói.

Ngoài ra, bệnh nhân đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng như cơn đau đầu đến đột ngột, khác thường, kèm chóng mặt, buồn nôn, thậm chí ngất thoáng qua.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần giữ ấm, uống đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn và duy trì thuốc điều trị đều đặn. Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ để được điều trị trong "thời gian vàng".

Đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Theo nghiên cứu, mỗi năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca mắc mới và gần 170.000 ca tử vong, xếp thứ 4 tại khu vực Nam Á.

Đáng chú ý, nhóm tuổi 60-70 có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất - trẻ hơn so với mặt bằng các quốc gia khác.

#đột quỵ #đột quỵ thân nền #nguy hiểm #đột quỵ sau khi uống bia

Bài liên quan

Sống Khỏe

Viêm màng não do nấm Cryptococcus, căn bệnh thầm lặng nhưng nguy hiểm

Viêm màng não do nấm Cryptococcus có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần quan tâm các triệu chứng và điều trị kịp thời.

Viêm màng não do nấm Cryptococcus là một bệnh nhiễm trùng mạn tính ở hệ thần kinh trung ương. Bệnh thường gặp ở những người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân HIV/AIDS, người sau ghép tạng, hoặc người phải dùng thuốc ức chế miễn dịch lâu dài. Đôi khi bệnh vẫn có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh, khiến việc phát hiện càng trở nên khó khăn hơn.

Người bệnh N.T.H (42 tuổi), quê Hưng Yên vừa trải qua 1 năm điều trị viêm màng não do nấm Cryptococcus tại Khoa Bệnh lây đường tiêu hoá, Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ăn cá nóc, 9 người ở Lâm Đồng bị ngộ độc

Trong 9 người nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc cá nóc, có một bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 16/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 4 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc cá nóc, trong đó có một bệnh nhân rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, từ 23h ngày 15/10 đến 2h ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đều ở xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) chuyển đến, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu thính lực bé 11 tháng tuổi mắc bệnh hiếm ở tai giữa

Bệnh nhi 11 tháng tuổi tại Quảng Ninh được phát hiện và điều trị thành công khối Cholesteatoma bẩm sinh bằng phẫu thuật nội soi, bảo tồn chức năng thính lực.

Vừa qua, trong quá trình thăm khám và nội soi tai, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tình cờ phát hiện một bệnh nhi nam 11 tháng tuổi, thường trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh, có một khối Cholesteatoma bẩm sinh màu trắng như hạt ngọc trai nằm sau màng nhĩ ở vị trí góc trước dính vào cán búa hòm tai phải, tuy nhiên hòm tai không có dịch, bé không hề có triệu chứng chảy mủ tại tai hay tiền sử phẫu thuật trước đó.

Qua chụp phim CT xương thái dương và đo thính lực, bệnh nhi được chẩn đoán mắc Cholesteatoma bẩm sinh. Các bác sĩ đã tư vấn cho phụ huynh và chỉ định phẫu thuật để loại bỏ khối Cholesteatoma.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới