Cứu sống người đàn ông đột quỵ thân nền nguy hiểm khi đang uống bia

Một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ sau khi uống bia cùng bạn bè.

Người đàn ông 60 tuổi (ở Hà Nội) được cứu sống ngoạn mục sau khi trải qua thể đột quỵ thân nền - loại đột quỵ nguy hiểm bậc nhất, có tỷ lệ tử vong trên 90% nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước đó, ông cùng bạn đi uống bia, sau đó xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, nói khó thoáng qua nên được người nhà nghi ngờ đột quỵ và gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện bình thường, tay chân còn cử động được. Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau, ông đột ngột sụp mí, yếu liệt nửa người trái, nói khó, cơ lực giảm còn 2/5.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch não cho thấy bệnh nhân bị tắc cấp động mạch thân nền, thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc hôn mê sâu nếu không can thiệp trong "thời gian vàng".

Người đàn ông bị tắc thân nền cấp - một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong trên 90%. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, quy trình đột quỵ tối khẩn cấp được kích hoạt. Ê-kíp can thiệp mạch tiến hành lấy huyết khối cấp cứu ngay trong đêm. Sau 10-15 phút, bác sĩ hút thành công ba cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng đơn nguyên can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết đây là thể đột quỵ rất nặng, nếu đến muộn, khả năng tử vong cực cao. Bệnh nhân được đưa đến sớm và xử trí kịp thời nên hồi phục rất tốt.

Sau can thiệp, bệnh nhân được an thần, thở máy ngắn hạn và tỉnh táo hoàn toàn sau 24 giờ. Ông có thể nói chuyện, vận động, ăn uống bình thường, hình ảnh kiểm tra cho thấy không có biến chứng xuất huyết hay tổn thương thứ phát, cơ lực hai bên phục hồi hoàn toàn.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Các bác sĩ cảnh báo những ngày gần đây số ca đột quỵ mạch lớn tăng rõ rệt, nhất là khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột. Nhiệt độ thay đổi có thể gây co thắt mạch não, tăng huyết áp đột ngột, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, hút thuốc hoặc uống rượu bia.

Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ: Méo miệng hoặc liệt nửa mặt: Khi cười, một bên miệng bị lệch, yếu hoặc tê liệt tay chân một bên: Đột ngột yếu tay hoặc chân, cầm nắm khó khăn, đi không vững; Nói khó, nói lắp, không hiểu lời: Nói ngọng, nói lắp, không hiểu người khác nói.

Ngoài ra, bệnh nhân đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng như cơn đau đầu đến đột ngột, khác thường, kèm chóng mặt, buồn nôn, thậm chí ngất thoáng qua.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần giữ ấm, uống đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn và duy trì thuốc điều trị đều đặn. Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ để được điều trị trong "thời gian vàng".