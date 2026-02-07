Ăn sáng thế nào để bảo vệ tuyến giáp?

Bữa sáng bảo vệ tuyến giáp cần giàu protein, selen, kẽm và i-ốt từ trứng, sữa, cá, các loại hạt và rau xanh để ổn định hormone.

Tuyến giáp, mặc dù là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở vùng cổ, lại giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa toàn bộ các hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Đây là cơ quan sản sinh các hormone cần thiết để duy trì cân bằng năng lượng và hỗ trợ chức năng của nhiều cơ quan quan trọng khác.

Tuy nhiên, khi tuyến giáp hoạt động không bình thường, dù rơi vào tình trạng suy giáp (hoạt động kém hiệu quả) hay cường giáp (hoạt động quá mức), sức khỏe của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những biểu hiện phổ biến thường bao gồm cảm giác mệt mỏi kéo dài, tăng hoặc giảm cân không kiểm soát, các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi hoặc táo bón, tình trạng tóc rụng nhiều, khô da và thậm chí là thay đổi tâm trạng.

Ảnh minh họa/Internet

Để cải thiện tình trạng này và bảo vệ sức khỏe tổng thể, ngoài việc tuân thủ chặt chẽ chỉ định điều trị và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, một số đồ ăn, thức uống buổi sáng có thể mang lại lợi ích đáng kể. Những kiểu bữa sáng cần tránh để bảo vệ tuyến giáp:

Quá nhiều đồ ngọt, bánh mì trắng và bánh công nghiệp

Các loại bánh ngọt, bánh mì trắng, sữa có đường hay ngũ cốc chứa nhiều đường đều khiến đường huyết tăng nhanh đột ngột. Sự dao động mạnh của đường huyết buộc cơ thể phải liên tục điều chỉnh hormone để duy trì cân bằng năng lượng. Tuyến giáp vì thế cũng phải làm việc nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu chuyển hóa. Về lâu dài, điều này có thể gây rối loạn hormone, khiến cơ thể mệt mỏi, tăng cân và nhanh đói trở lại.

Uống cà phê hoặc trà đặc khi đang đói

Caffeine khi đi vào cơ thể lúc bụng rỗng dễ gây tăng nhịp tim, hồi hộp, lo lắng. Đặc biệt, ở những người đang dùng thuốc điều trị tuyến giáp, cà phê hoặc trà đặc có thể làm giảm khả năng hấp thu thuốc, ảnh hưởng hiệu quả điều trị. Lúc này, bạn hãy uống một cốc nước ấm trước hoặc ăn nhẹ trái cây, bánh mì nguyên cám rồi mới dùng đồ uống chứa caffeine.

Chỉ ăn tinh bột, thiếu protein

Nhiều người có thói quen ăn sáng đơn giản bằng bánh mì, xôi hoặc cơm nguội. Tuy nhiên, một bữa sáng chỉ chứa tinh bột khiến đường huyết thiếu ổn định và không hỗ trợ cân bằng hormone tuyến giáp. Cơ thể dễ mệt mỏi, thiếu năng lượng và nhanh thèm ăn vặt.

Bạn cần kết hợp tinh bột với protein như trứng, sữa, thịt nạc hay các loại đậu để cung cấp năng lượng bền vững và giúp ổn định hoạt động tuyến giáp.



Thực phẩm chế biến sẵn, quá mặn

Mì gói, xúc xích, đồ hộp hay dưa muối thường được dùng vào buổi sáng vì tiện lợi. Tuy nhiên, chúng chứa hàm lượng natri cao và nhiều chất bảo quản.

Theo bác sĩ Hưng, ăn mặn kéo dài gây giữ nước trong cơ thể, dẫn đến phù nề, dễ nhận thấy nhất là mặt và mí mắt sưng vào buổi sáng. Ngoài ra, natri dư thừa còn ảnh hưởng đến huyết áp và có thể cản trở quá trình sản xuất hormone tuyến giáp bình thường.

Ở những người có cơ địa nhạy cảm hoặc mắc bệnh tuyến giáp, thói quen này có thể làm triệu chứng nặng hơn mà người bệnh không nhận ra nguyên nhân.

Ăn quá nhanh, vội vàng hoặc ăn quá muộn

Ăn trong trạng thái vội vã khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém, dưỡng chất khó hấp thu. Ăn quá muộn khiến hormone tuyến giáp “chậm nhịp”, cơ thể không kịp kích hoạt chuyển hóa, dẫn đến cảm giác uể oải kéo dài cả buổi sáng. Tốt nhất, bạn dành khoảng 15-20 phút cho bữa sáng, ăn chậm, nhai kỹ và ăn vừa đủ no.

Theo bác sĩ, để bảo vệ tuyến giáp khỏe mạnh, một bữa sáng khoa học không cần cầu kỳ nhưng cần đủ chất để giữ đường huyết ổn định và cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hormone.

Nên kết hợp ba nhóm chính: Protein chất lượng cao như trứng, sữa, cá, các loại đậu và hạt, giúp cung cấp tyrosine – tiền chất quan trọng của hormone tuyến giáp. Chất xơ và vitamin từ rau xanh, trái cây tươi, hỗ trợ tiêu hóa và giảm phản ứng viêm. Carbohydrate phức hợp như yến mạch, gạo lứt, khoai lang, giúp giải phóng năng lượng chậm, tránh dao động đường huyết.

Đặc biệt, cần uống đủ nước ngay sau khi ngủ dậy; tránh bỏ bữa hoặc ăn quá trễ; người đang dùng thuốc tuyến giáp nên uống thuốc trước khi ăn 30-60 phút để tránh tương tác với thực phẩm.

Ảnh minh họa/Internet

Đồng thời hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và đường tinh luyện để hỗ trợ tuyến giáp hoạt động ổn định, giảm nguy cơ rối loạn hormone và các vấn đề chuyển hóa về lâu dài.

Lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý là bước quan trọng để hỗ trợ tuyến giáp. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài, người bệnh cần được chuyên gia thăm khám để có biện pháp điều trị kịp thời.