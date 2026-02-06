Ngã từ độ cao 4m vào thanh sắt khi dọn nhà đón tết, người bệnh nguy kịch

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả liên tục tiếp nhận các trường hợp chấn thương nặng, nguy kịch.

Với tinh thần trực cấp cứu 24/24 giờ - sẵn sàng mọi tình huống, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện luôn khẩn trương, chính xác trong tiếp nhận, hồi sức và can thiệp kịp thời nhằm giành giật sự sống cho người bệnh.

Ca bệnh tối khẩn cấp đe dọa trực tiếp tính mạng

Vào lúc 16h30 ngày 3/2/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân V.T.B (49 tuổi, trú tại Mông Dương - Quảng Ninh) trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh 107 lần/phút, huyết áp tụt 80/50 mmHg… nguy cơ tử vong rất cao.

Theo khai thác bệnh sử, trong quá trình dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa chuẩn bị đón Tết, bệnh nhân ngã từ độ cao khoảng 4 mét, va đập mạnh vào vùng đầu - cổ - ngực - bụng, kèm có vết thương lớn thấu ngực - bụng phức tạp (do ngã vào thanh sắt) gây chảy máu nhiều...

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chẩn đoán nhanh, quyết định kịp thời

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận: Tam chứng Gaillard phổi trái dương tính; Bụng đau nhiều, gõ đục vùng thấp; Siêu âm cấp cứu tại giường phát hiện dịch máu ngập trong ổ bụng, nghi ngờ tổn thương tạng đặc.

Chẩn đoán trước mổ: Sốc đa chấn thương - vết thương thấu ngực bụng phức tạp - vết thương vùng đỉnh chẩm - theo dõi tổn thương nội sọ.

Trước tình huống đe dọa trực tiếp tính mạng, Bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, đồng thời huy động đầy đủ máu và các phương tiện kỹ thuật cần thiết.

Phẫu thuật khẩn cấp, giành lại sự sống

Kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ ngoại khoa: BS.CKI. Lý Văn Bằng; BS.CKI. Phan Văn Đức; BS. Nguyễn Văn Thuần; BS. Nguyễn Ngọc Hải; BS.CKI. Ngô Quang Chinh được huy động khẩn cấp để sẵn sàng tham gia xử trí cho tình huống bệnh nhân có tổn thương đa tạng.

BS.CKII. Đỗ Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện vừa trực tiếp thực hiện gây mê hồi sức và chỉ đạo công tác xử trí ca bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ lách độ V, tổn thương phức tạp vùng ngực - bụng. Kíp mổ đã: Cắt lách cầm máu; Khâu xử trí vết thương thấu bụng và thấu ngực; đặt dẫn lưu màng phổi hai bên hút liên tục; kiểm soát chảy máu và xử trí toàn diện các tổn thương nguy hiểm.

Trong ổ bụng, kíp mổ đã lấy ra khoảng 2000 ml máu cục và máu loãng, đồng thời truyền 5 đơn vị hồng cầu khối và 05 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh để hồi sức cho người bệnh.

Phẫu thuật chấn thương phức tạp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện

Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo. Đến sáng ngày 5/2/2026, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, không ghi nhận biến chứng sớm, tỉnh táo và đáp ứng tốt với điều trị. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và chăm sóc toàn diện.

Qua kiểm soát sau mổ, các bác sĩ tiếp tục phát hiện bệnh nhân còn có tổn thương vỡ xương bả vai trái và gãy 05 xương sườn bên trái, hiện các tổn thương này đã được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ theo phác đồ điều trị chấn thương ngực.

Việc xử trí thành công ca đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng không chỉ giúp cứu sống người bệnh, mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng tổ chức cấp cứu hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Đánh giá nhanh - quyết định đúng - can thiệp kịp thời trong tình huống nguy kịch đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt của bệnh viện trong cấp cứu, điều trị các ca chấn thương phức tạp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.