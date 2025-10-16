Hà Nội

Sống Khỏe

Ăn cá nóc, 9 người ở Lâm Đồng bị ngộ độc

Trong 9 người nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc cá nóc, có một bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 4 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc cá nóc, trong đó có một bệnh nhân rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, từ 23h ngày 15/10 đến 2h ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đều ở xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) chuyển đến, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Trong 4 người nhập viện, có bệnh nhân đang nguy kịch là T.T.N (32 tuổi). Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc giờ thứ 5, biến chứng suy hô hấp mức độ nặng, theo dõi phù não, hồi sức sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

ca-noc1-1672125690886.jpg
Ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân L.V.T (31 tuổi) nhập viện lúc 23h ngày 15/10. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu ngộ độc cá nóc giờ thứ 5, suy hô hấp cấp; mệt, tức ngực trái, tê bì môi, đầu chi, chưa đi tiểu được, tiên lượng hiện tại còn nặng, tuy nhiên, có chiều hướng cải thiện. Riêng bé trai 13 tuổi và một bệnh nhân khác hiện tại tỉnh táo, hết tê môi, chân, cẳng tay.

Được biết, ngoài 4 bệnh nhân trên còn có 5 người khác cũng bị ngộ độc cá nóc trong cùng gia đình ở Phan Rí Cửa, tuy nhiên, những người này bị nhẹ và không nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, một số loài cá nóc có chứa độc tố tetrodotoxin - một loại độc cực mạnh, không bị phá hủy khi nấu chín, có thể gây tê liệt cơ, ngừng thở và tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Ngành Y tế khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt lưu ý trong mùa đánh bắt cao điểm, người dân cần thận trọng khi phân biệt các loại cá biển tránh nhầm lẫn nguy hiểm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trong và sau mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của các cơn bão số 10 và 11 gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành công văn gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão, lụt năm 2025.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

