Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/2: Bọ Cạp tin tốt tới cửa, số giàu gọi tên

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/2: Bọ Cạp tin tốt tới cửa, số giàu gọi tên

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/2, Bọ Cạp khi cơ hội đến đừng chần chừ, phải nắm lấy ngay. Cự Giải chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên cố gắng làm tốt vài phương án chuẩn bị để đề phòng sự việc xảy ra bất ngờ khiến bản thân trở tay không kịp. Sự nghiệp: Cố gắng chuẩn bị nhiều nhất có thể, tránh việc một con đường không thông thì không còn lựa chọn nào khác gây lỡ việc, hãy tin tưởng vào thực lực của bản thân và đừng quá lo lắng là được. Tài lộc: Ưu tiên chọn những dự án bản thân có thể nắm bắt để bắt tay vào, hành sự bảo thủ một chút sẽ không dễ xảy ra tổn thất. Tình cảm: Khi ở bên bạn đời nên tìm nhiều chủ đề mà cả hai cùng hứng thú để trò chuyện, tránh để bầu không khí rơi vào im lặng. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu những việc trước đây chưa làm xong cần phải tranh thủ thời gian, kéo dài quá lâu cẩn thận đêm dài lắm mộng. Sự nghiệp: Không có việc gì lớn xảy ra, chỉ cần lưu ý còn những dự án chưa xử lý xong thì phải đẩy nhanh tốc độ, hiện tại thời cơ về mọi mặt đều đã chín muồi và cũng dễ nhận được sự giúp đỡ. Tài lộc: Muốn đổi sang dự án mới cần tìm đúng thời cơ, thực hiện một lần cho dứt điểm là được. Tình cảm: Hai người trong mối quan hệ thân thiết nên nhìn về phía trước nhiều hơn thì mới có thể tiến xa. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể khá tốt.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử nhiệm vụ cần làm khá nhiều, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đừng để tích tụ lại rồi mới xử lý. Sự nghiệp: Nơi công sở luôn không ngừng có công việc cần xử lý, sẽ cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn, chú ý giải tỏa cảm xúc để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc là được. Tài lộc: Cứ thực hiện dự án theo đúng trình tự, hiện tại là thời điểm mấu chốt không được đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tình cảm: Cả hai đều bận rộn với công việc và học tập, không có thời gian dành cho đối phương. Sức khỏe: Giữ tâm trạng tốt, lúc rảnh rỗi nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay khá tốt, hành sự có bản lĩnh, dám tranh thủ giành lấy những dự án có độ khó. Sự nghiệp: Cứ mạnh dạn làm việc, có trình độ thì phải phát huy ra, không được quá khiêm tốn để người khác coi thường sẽ hỏng việc. Tài lộc: Chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng, các khoản chi tiêu đã khá nhiều, nếu tăng thêm sẽ không gánh vác nổi. Tình cảm: Khi ở bên bạn đời chú ý gặp chuyện nên để đối phương quyết định nhiều hơn, đừng việc gì cũng làm người ta mất hứng. Sức khỏe: Vận động điều độ, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử bạn phải có ý thức tránh xa rủi ro, không được ngốc nghếch việc gì cũng muốn tham gia một chút. Sự nghiệp: Có những việc rủi ro rất cao không được tham gia, cẩn thận kẻo bị người khác lừa gạt hoặc bị gài bẫy một cách mơ hồ dẫn đến phải gánh tội thay, gặp chuyện nên suy nghĩ nhiều hơn không có hại gì. Tài lộc: Môi trường vĩ mô ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của bản thân, cần thận trọng ứng phó thì tốt hơn. Tình cảm: Khả năng xuất hiện vấn đề trong mối quan hệ thân thiết là rất lớn, đừng để mặc sự việc phát triển mà không nghĩ cách gì. Sức khỏe: Đừng thức khuya là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ muốn đối xử chân thành với người khác nhưng đối phương lại lắm chiêu trò và không thành thật. Sự nghiệp: Cần tĩnh tâm làm việc, có người gây rắc rối cho mình thì cần giao tiếp khéo léo để tránh làm mâu thuẫn lớn thêm, không có gì là không giải quyết được, quan trọng là bản thân có quyết tâm hay không. Tài lộc: Làm tốt những dự án đang nắm giữ là được, tạm thời đừng làm những thứ khác. Tình cảm: Nên kiên nhẫn khi nửa kia nói chuyện với mình, nghe rõ rồi hãy phản bác. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay khá ổn, việc bản thân có thể làm khá nhiều nhưng cảm giác không chắc chắn vẫn tồn tại, không biết lúc nào sẽ thay đổi. Sự nghiệp: Nỗ lực hoàn thành tốt những việc trong tay là được, những ý tưởng quá viển vông không có lợi cho việc nâng cao hiệu quả. Tài lộc: Tìm cách tăng thu giảm chi, luôn có dự án nào đó có thể thực hiện nên đừng từ bỏ việc tìm kiếm. Tình cảm: Khi ở bên bạn đời nên nói nhiều hơn về những chủ đề thú vị, đừng chạm vào những chuyện không vui. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể là được.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp bớt chú ý chuyển hóa ý tưởng thành hành động thực tế. Sự nghiệp: Có ý tưởng hay cần tranh thủ thời gian để thực hành, thành công mới minh chứng được bạn đúng, đường công danh cũng thuận lợi hơn Tài lộc: Dự án tốt về tay, cố gắng thể hiện bản thân có thể có được địa vị như ý, cuộc sống sang giàu. Tình cảm: Chung sống với đối phương khá hòa hợp, tuy nhiên đôi bên không có nhiều ham muốn giao lưu. Sức khỏe: Nên vận động gân cốt.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã đừng tự gây quá nhiều áp lực cho mình, làm việc từ từ thôi vì nóng vội càng dễ sai sót. Sự nghiệp: Những việc không nên làm thì phải dũng cảm nói không, việc hờn dỗi vì sợ đắc tội người khác cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả là không muốn làm vẫn phải làm. Tài lộc: Chú ý nhiều hơn đến các loại thông tin, thận trọng đưa ra quyết định và đừng nóng vội thấy lợi nhuận ngay. Tình cảm: Đôi bên ở bên nhau thường xuyên hờn dỗi, có chuyện cũng không trao đổi tử tế mà cứ giữ trong lòng. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, chú ý sức khỏe đốt sống cổ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực, hãy tập trung sự chú ý vào những điều tích cực thì tâm trạng mới tốt lên. Sự nghiệp: Khả năng gặp phải tiểu nhân khá lớn, bạn có lẽ không làm được gì để đề phòng, chỉ có thể điều chỉnh tâm thái của mình đừng quá căng thẳng. Tài lộc: Tiến độ dự án chậm, không nhất định thu được lợi nhuận. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết luôn tràn đầy các loại lo âu, thực tế việc lo lắng những chuyện chưa xảy ra chẳng mang lại ích lợi gì cho đôi bên. Sức khỏe: Dễ xuất hiện tình trạng mất ngủ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay ở mức ổn, sự hiện diện trong đội ngũ không mạnh, đa phần đóng vai trò hỗ trợ, phụ tá. Sự nghiệp: Cứ an phận làm việc là được, cấp trên và khách hàng không có nhiều yêu cầu đối với bạn, chỉ cần hoàn thành dự án tốt và không sai sót là được, đừng nghĩ đến chuyện chơi trội, cứ khiêm tốn một chút sẽ có lợi. Tài lộc: Cố gắng bớt bắt tay vào những dự án bản thân không chắc chắn, nên đào sâu vào một lĩnh vực nhất định. Tình cảm: Việc chung sống với bạn đời không có vấn đề gì lớn, có cơ hội để tiến hành một số trao đổi sâu sắc. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư tâm sự hơi nặng nề nên tìm người bên cạnh trò chuyện để giải tỏa bớt lo âu. Sự nghiệp: Luôn mang dáng vẻ lúc thì bận chỗ này, lúc lại bận chỗ kia, nhìn thì có vẻ làm rất nhiều việc nhưng thực tế đều chỉ làm một phần mà chưa thực sự hoàn thành dứt điểm cái gì. Tài lộc: Tìm hiểu nhiều loại dự án hơn, nghiêm túc lựa chọn cái phù hợp để bắt tay vào là được. Tình cảm: Hai người ở bên nhau cùng tâm sự nỗi lòng có thể giúp giải tỏa tâm trạng lo âu, đừng chuyện gì cũng không nói mà cứ gồng mình chịu đựng. Sức khỏe: Thân tâm khá thư giãn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
