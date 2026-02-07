Hà Nội

Quân sự

Không quân Trung Quốc tiếp nhận lô tiêm kích J-20 mới

Hình ảnh cho thấy các máy bay chiến đấu tàng hình J-20A được nâng cấp sau các cuộc thử nghiệm đa địa điểm.

Thiên Đăng
Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc đã công bố những hình ảnh cho thấy nhiều máy bay chiến đấu tàng hình J-20A bay theo đội hình. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc đã công bố những hình ảnh cho thấy nhiều máy bay chiến đấu tàng hình J-20A bay theo đội hình. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Động thái này cho thấy, máy bay J-20A được nâng cấp đã sẵn sàng để bàn giao cho Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Động thái này cho thấy, máy bay J-20A được nâng cấp đã sẵn sàng để bàn giao cho Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Chiếc máy bay được giới thiệu đã hoàn thành một chương trình thử nghiệm bay quy mô lớn và huấn luyện phi công được tiến hành tại năm địa điểm khác nhau. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Chiếc máy bay được giới thiệu đã hoàn thành một chương trình thử nghiệm bay quy mô lớn và huấn luyện phi công được tiến hành tại năm địa điểm khác nhau. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Nỗ lực thử nghiệm này bao gồm mười chiếc máy bay, trong đó có cả hệ thống không người lái, với các thử nghiệm được thực hiện trên không, tại các sân bay và trong các phòng thí nghiệm trên mặt đất để kiểm chứng hiệu quả hoạt động các hệ thống trên máy bay chiến đấu tàng hình J-20A bản nâng cấp. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Nỗ lực thử nghiệm này bao gồm mười chiếc máy bay, trong đó có cả hệ thống không người lái, với các thử nghiệm được thực hiện trên không, tại các sân bay và trong các phòng thí nghiệm trên mặt đất để kiểm chứng hiệu quả hoạt động các hệ thống trên máy bay chiến đấu tàng hình J-20A bản nâng cấp. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
J-20A là phiên bản hiện đại hóa của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm một chỗ ngồi J-20 của Trung Quốc. Những hình ảnh này được công bố nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 15 năm chuyến bay đầu tiên của máy bay này, cùng với xác nhận chính thức đầu tiên về biến thể hai chỗ ngồi, được đặt tên là J-20S. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
J-20A là phiên bản hiện đại hóa của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm một chỗ ngồi J-20 của Trung Quốc. Những hình ảnh này được công bố nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 15 năm chuyến bay đầu tiên của máy bay này, cùng với xác nhận chính thức đầu tiên về biến thể hai chỗ ngồi, được đặt tên là J-20S. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Về ngoại hình, J-20A có thiết kế kết nối giữa buồng lái và thân máy bay được nâng cao, nhằm cải thiện tính khí động học và tăng thể tích bên trong. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Về ngoại hình, J-20A có thiết kế kết nối giữa buồng lái và thân máy bay được nâng cao, nhằm cải thiện tính khí động học và tăng thể tích bên trong. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Không gian bổ sung cho phép chứa thêm nhiên liệu hoặc thiết bị, hỗ trợ các nhiệm vụ không chiến tầm xa phức tạp. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Không gian bổ sung cho phép chứa thêm nhiên liệu hoặc thiết bị, hỗ trợ các nhiệm vụ không chiến tầm xa phức tạp. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Vị trí ngồi của phi công cũng được nâng cao để cải thiện tầm nhìn trong buồng lái. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Vị trí ngồi của phi công cũng được nâng cao để cải thiện tầm nhìn trong buồng lái. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Một nâng cấp lớn liên quan đến hệ thống động cơ của máy bay J-20A. Các máy bay J-20A sản xuất hàng loạt dự kiến ​​sẽ được trang bị động cơ WS-15 sản xuất trong nước, thay thế cho các động cơ WS-10 và AL-31 của Nga trước đó. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Một nâng cấp lớn liên quan đến hệ thống động cơ của máy bay J-20A. Các máy bay J-20A sản xuất hàng loạt dự kiến ​​sẽ được trang bị động cơ WS-15 sản xuất trong nước, thay thế cho các động cơ WS-10 và AL-31 của Nga trước đó. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Động cơ mới cung cấp lực đẩy cao hơn, dẫn đến tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng nằm trong khoảng từ 1,15 đến 1,3. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Động cơ mới cung cấp lực đẩy cao hơn, dẫn đến tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng nằm trong khoảng từ 1,15 đến 1,3. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Việc trưng bày nhiều máy bay chiến đấu J-20A cho thấy biến thể nâng cấp này đang bước vào giai đoạn bàn giao, khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho máy bay chiến đấu tàng hình của mình. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Việc trưng bày nhiều máy bay chiến đấu J-20A cho thấy biến thể nâng cấp này đang bước vào giai đoạn bàn giao, khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho máy bay chiến đấu tàng hình của mình. Ảnh: @Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc.
Thiên Đăng
#Máy bay chiến đấu J-20A #Trung Quốc #không quân

