Bình gốm nghi lễ cổ tại Xiutetelco hé lộ bí ẩn thất truyền

Bình gốm cổ dùng trong nghi lễ được khai quật tại Xiutetelco (Mexico), mở ra bí ẩn cổ đại và nghi thức tâm linh đã thất truyền hàng nghìn năm.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico đã phát hiện ra di tích tiền Columbus quan trọng tại Xiutetelco, Mexico, nằm trong vùng Sierra Nororiental thuộc Puebla. Ảnh: @ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Tại hiện trường, các chuyên gia khai quật được một chiếc bình hình cầu có đường kính khoảng 30 cm. Ảnh: @ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Nhìn chung, chiếc bình này có thể có niên đại từ thời kỳ Hậu Cổ điển (năm 600–900 Sau Công Nguyên). Ảnh: @ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các chuyên gia tin rằng, chiếc bình này phục vụ cho một mục đích nghi lễ cụ thể. Theo thông cáo báo chí của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, những chiếc bình như chiếc được tìm thấy thường gắn liền với các nghi thức tang lễ, đặc biệt là việc chôn cất trẻ sơ sinh. Ảnh: @ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Do tính chất dễ vỡ của hiện vật, nhóm nghiên cứu đã khai quật mảnh vỡ này cùng với một khối đất. Ảnh: @ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Nó sẽ được chuyển đến Bảo tàng Cộng đồng Xiutetelco để nghiên cứu chuyên sâu và phân tích thêm nhằm xác định thành phần ban đầu của nó. Ảnh: @ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico cho biết thêm rằng, việc tìm thấy chiếc bình gốm gắn liền với tàn tích kiến ​​trúc của một nền tảng lớn sẽ giúp hiểu rõ hơn về bối cảnh và chức năng của khu vực nghi lễ Xiutetelco. Ảnh: @ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
