Thay khớp gối bán phần cho người Mỹ bị tai nạn thể thao chờ phẫu thuật

Sang Việt Nam vì chờ đợi kéo dài trong đau đớn

Mới đây, Khoa Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) tiếp nhận người bệnh Ranulfo Ayala A (nam, 58 tuổi, quốc tịch Mỹ) vào viện vì đau nhức nhiều khi di chuyển và gấp sâu đầu gối phải sau tai nạn thể thao 6 tháng/ tiền sử phẫu thuật nội soi khớp gối cách 30 năm. Tại đây, người bệnh đã được phẫu thuật thay khớp gối bán phần thành công.

Bệnh nhân cho biết, cách đây khoảng 30 năm, anh từng trải qua một ca phẫu thuật nội soi khớp gối. Thời gian dài sau đó, khớp gối hoạt động tương đối ổn định cho đến khi anh không may gặp phải một chấn thương cách đây khoảng 6 tháng.

Từ đó, các cơn đau xuất hiện ngày một nhiều hơn, đặc biệt khi di chuyển hoặc khi gấp sâu khớp gối. Những sinh hoạt thường ngày vốn quen thuộc dần trở nên khó khăn, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống.

Tại Mỹ, bệnh nhân đã nhiều lần điều trị nội khoa, kết hợp theo dõi và chờ lịch phẫu thuật. Tuy nhiên, do thời gian chờ đợi kéo dài và tình trạng đau ngày càng trầm trọng, anh bắt đầu tìm kiếm thêm các phương án điều trị khác.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua sự giới thiệu của bạn bè và quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, bệnh nhân quyết định lựa chọn Bệnh viện TWQĐ 108 - một trong những cơ sở y tế hàng đầu của Việt Nam làm nơi thực hiện ca phẫu thuật thay khớp gối bán phần.

TS.BS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện TWQĐ 108 cùng ê-kíp đã tiến hành thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng tình trạng tổn thương khớp gối của bệnh nhân, từ đó đưa ra chỉ định thay khớp gối bán phần.

Cá thể hóa mang lại hiệu quả điều trị cao

Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh khiến bệnh nhân không khỏi lo lắng là việc phát hiện bệnh lý đái tháo đường với chỉ số đường huyết rất cao ngay khi vừa nhập viện. Đây là yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật cũng như khả năng hồi phục sau mổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trước tình huống đó, tập thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa Phẫu thuật Khớp phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa liên quan trong bệnh viện đã nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị toàn diện, vừa kiểm soát đường huyết, vừa chuẩn bị các điều kiện tối ưu cho ca phẫu thuật. Sự theo dõi sát sao, chăm sóc tận tình và tư vấn cặn kẽ đã giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, yên tâm bước vào ca mổ.

Ê - kíp bác sĩ, điều dưỡng tiến hành phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật thay khớp gối bán phần được TS.BS Nguyễn Quốc Dũng trực tiếp thực hiện diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch. Việc áp dụng kỹ thuật phù hợp giúp bảo tồn tối đa cấu trúc khớp còn lành, giảm xâm lấn, đồng thời mang lại hiệu quả cao trong phục hồi chức năng vận động.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ, kiểm soát tốt đường huyết và sớm bắt đầu tập phục hồi chức năng theo phác đồ cá thể hóa. Chỉ sau một thời gian ngắn, bệnh nhân đã có thể vận động nhẹ nhàng, các cơn đau giảm rõ rệt, biên độ gấp duỗi khớp gối được cải thiện tích cực. Quan trọng hơn cả, chỉ số đường huyết dần ổn định, giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi và an toàn.

Chia sẻ về trường hợp này, TS.BS Nguyễn Quốc Dũng – Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Yếu tố then chốt để đạt được kết quả điều trị tối ưu là lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người bệnh.

Ở trường hợp này, bệnh nhân bị thoái hóa khoang trong khớp gối sớm, kèm theo tổn thương rách sụn chêm trong nghiêm trọng so với độ tuổi. Nếu chỉ thực hiện phẫu thuật nội soi sẽ không thể giải quyết triệt để tình trạng đau ở mặt trong khớp gối.

Trong khi đó, phương pháp thay khớp gối toàn bộ truyền thống lại làm mất nhiều xương, không bảo tồn được phần khớp gối lành, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lỏng khớp do bệnh nhân còn trẻ tuổi.

Vì vậy, sau khi thăm khám kỹ lưỡng và dựa trên các kết quả chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân, chúng tôi quyết định lựa chọn phương pháp thay khớp gối bán phần. Phương pháp này đã mang lại kết quả tích cực, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, tự tin vận động và tập luyện đi lại ngay sau phẫu thuật”.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật



Sau phẫu thuật, bệnh nhân không giấu được sự xúc động và hài lòng: “Tôi từng rất lo lắng, đặc biệt khi phát hiện thêm bệnh đái tháo đường. Nhưng sự chuyên nghiệp, tận tâm của các bác sĩ và nhân viên y tế tại đây đã giúp tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi thực sự biết ơn vì đã tìm lại được khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của mình”.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng tinh thần phục vụ tận tâm, Bệnh viện TWQĐ 108 không chỉ là địa chỉ tin cậy của người dân trong nước mà còn là điểm đến y tế an toàn, chất lượng cho người bệnh quốc tế khi cần điều trị các bệnh lý phức tạp nói chung và về bệnh cơ xương khớp nói riêng.

BS Phạm Hưng – Huyền Thương (Bệnh viện TWQĐ 108)