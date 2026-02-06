Cụ bà 78 tuổi bất ngờ ngừng tim, truy mạch nguy kịch

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phối hợp đa chuyên khoa, chạy đua với thời gian cứu sống cụ bà 78 tuổi, ngừng tim do nhồi máu cơ tim.

Trong quá trình can thiệp mạch vành cấp cứu tại bệnh viện, một cụ bà 78 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng ngừng tim, trụy mạch nguy kịch. Nhờ sự xử trí nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, ê-kíp y bác sĩ đã kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.

Người bệnh là Tạ Thị Vân, 78 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái dữ dội, kèm khó thở trên nền tiền sử tăng huyết áp. Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp do tắc nghẽn mạch máu nuôi tim.

Đây là một tình trạng cấp cứu tim mạch đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Ảnh BVCC

Trước diễn biến nặng, người bệnh được chỉ định chụp mạch vành và can thiệp cấp cứu nhằm tái lập dòng máu nuôi tim.

Kết quả chụp mạch cho thấy một tình trạng rất nặng và hiếm gặp, người bệnh bị tắc cấp đồng thời hai nhánh chính động mạch vành. Thông thường, nhồi máu cơ tim cấp chỉ do tắc một nhánh động mạch vành, vì vậy trường hợp này có nguy cơ tử vong rất cao.

Trong quá trình can thiệp, người bệnh đột ngột xuất hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm, sau đó ngừng tim hoàn toàn. Trước tình huống tối khẩn cấp, ê-kíp đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các bác sĩ khoa Nội tim mạch, Hồi sức tích cực.

Người bệnh được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao ngay tại phòng can thiệp: ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, sử dụng nhiều thuốc cấp cứu theo đúng phác đồ. Sau nhiều phút nỗ lực không ngừng, tim người bệnh đập trở lại, huyết áp dần ổn định.

Người bệnh khôi phục sau can thiệp - Ảnh BVCC

Ngay sau khi tuần hoàn tạm ổn định, các bác sĩ tiếp tục thực hiện ca can thiệp, đặt thành công 2 stent, tái thông hoàn toàn 2 động mạch vành bị tắc, khôi phục dòng máu nuôi tim cho người bệnh...