Cảnh báo nguy cơ đột quỵ não gia tăng dịp Tết

Thực tế cho thấy, số ca đột quỵ có xu hướng gia tăng mạnh trong dịp Tết, diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề. Đáng lo ngại, bệnh lý này đang ngày càng trẻ hóa, đòi hỏi mỗi người cần chủ động phòng ngừa để đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Mùa Tết - giai đoạn cao điểm của đột quỵ não

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, trong giai đoạn cận Tết và những ngày đầu năm mới, bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca đột quỵ não khởi phát đột ngột. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, kèm theo các rối loạn thần kinh, tim mạch và chuyển hóa phức tạp.

Ước tính, số ca đột quỵ trong dịp này tăng khoảng 35% so với các thời điểm khác trong năm, cho thấy Tết thực sự là “mùa cao điểm” của căn bệnh nguy hiểm này.

Sự gia tăng đột quỵ não trong dịp Tết được lý giải bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố bất lợi. Thời tiết lạnh khiến cơ thể co mạch để giữ nhiệt, làm tăng huyết áp đột ngột, tăng độ quánh của máu và nguy cơ hình thành cục máu đông.

Bên cạnh đó, áp lực công việc cuối năm, căng thẳng kéo dài cùng với sự xáo trộn nhịp sinh học trong những ngày nghỉ Tết cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch và thần kinh.

Đặc biệt, thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, sử dụng rượu bia, thức khuya và ít vận động trong dịp lễ Tết là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ khởi phát đột quỵ.

Thói quen ăn uống không kiểm soát ngày Tết có thể gây đột quỵ - Ảnh BVCC

Đột quỵ ngày Tết gia tăng do nhiều yếu tố cộng hưởng

Chia sẻ về vấn đề này, BSCKII Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết: “Tết là giai đoạn cao điểm của đột quỵ não do hội tụ nhiều yếu tố nguy cơ như thời tiết lạnh, stress cuối năm và sự xáo trộn trong sinh hoạt. Không ít người có bệnh lý nền quên uống thuốc, ăn uống - nghỉ ngơi thiếu khoa học, tiệc tùng kéo dài, khiến nguy cơ đột quỵ tăng lên đáng kể”.

Đáng lưu ý, đột quỵ não không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi mà đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ, đặc biệt là những người có bệnh lý nền, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia hoặc thường xuyên chịu áp lực công việc

Khi đột quỵ xảy ra, người bệnh có thể phải đối mặt với các di chứng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh hoạt, lao động và trở thành gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội.

Một thực tế đáng lo ngại là nhiều người chưa nhận diện đúng các dấu hiệu sớm của đột quỵ.

Các biểu hiện như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó thường bị nhầm lẫn với mệt mỏi sau tiệc tùng hoặc say rượu bia. Tâm lý chủ quan “để qua Tết rồi đi khám” khiến không ít trường hợp nhập viện muộn, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, làm tăng nguy cơ tử vong và để lại di chứng nặng nề, khó hồi phục.

Cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chủ động phòng ngừa - chìa khóa để đón Tết an toàn

Trước những nguy cơ tiềm ẩn, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe trong dịp Tết bằng cách kiểm soát tốt các bệnh lý nền, tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ và không tự ý ngưng thuốc trong những ngày nghỉ lễ.

Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, sinh hoạt điều độ và vận động phù hợp với thể trạng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa đột quỵ não.

Thiết lập chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh là chìa khóa đón Tết vui khỏe.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như đột ngột đau đầu dữ dội, méo miệng, tê yếu nửa người, mất thăng bằng, nói khó, nói lắp…, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để được cấp cứu và can thiệp kịp thời.

Tết trọn vẹn chỉ thực sự ý nghĩa khi mỗi người biết lắng nghe cơ thể và đặt sức khỏe lên hàng đầu - Ảnh BVCC

