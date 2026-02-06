Người bệnh phải trả bao nhiêu tiền đề sử dụng thuốc trị ung thư mới của Nga?

Ngày 5/2, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, thuốc miễn dịch điều trị ung thư do Nga sản xuất đã được đưa về Việt Nam và chuẩn bị đưa vào sử dụng tại Bệnh viện K.

Hiện bệnh viện đang khẩn trương hoàn thiện các quy trình chuyên môn cần thiết để sớm triển khai sử dụng loại thuốc miễn dịch mới trong điều trị ung thư.

Theo GS.TS Quảng, đây là thuốc có hoạt chất pembrolizumab, được đánh giá có hiệu quả tương đương với các thuốc cùng nhóm đang lưu hành trên thị trường nhưng có mức giá thấp hơn, qua đó góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh.

Ngay sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành, thuốc sẽ được đưa vào phác đồ điều trị tại Bệnh viện K. Việc triển khai sử dụng thuốc mới được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm cơ hội tiếp cận điều trị miễn dịch cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Thuốc mới trị ung thư của Nga - Ảnh BVCC

Trước đó, ngày 31/10/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc Pembroria, chứa hoạt chất pembrolizumab, dạng lọ 100mg/4ml, do Công ty Limited Liability “PK-137” (Liên bang Nga) sản xuất, một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Quyết định cấp phép được thực hiện trên cơ sở đánh giá của Hội đồng tư vấn chuyên môn, đồng thời yêu cầu đơn vị đăng ký tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và theo dõi an toàn trong quá trình sử dụng thuốc.

Pembrolizumab là một kháng thể đơn dòng kháng PD-1, thuộc nhóm thuốc sinh học điều trị miễn dịch, được sử dụng bằng đường truyền tĩnh mạch tại các cơ sở y tế. Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Theo phê duyệt của cơ quan chức năng, thuốc được chỉ định trong điều trị nhiều loại ung thư như: U hắc tố, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu - cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc vùng nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Hiện nay, thuốc Pembroria chưa nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Giá dự kiến của thuốc khoảng 18 triệu đồng mỗi lọ, liều dùng phổ biến là 200mg cho một chu kỳ điều trị, tương đương 2 lọ.

Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân mắc các loại ung thư nêu trên đều được chỉ định sử dụng pembrolizumab. Việc điều trị còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng người bệnh, đặc điểm sinh học và đột biến của khối u, cũng như giai đoạn bệnh, trên cơ sở đánh giá chuyên môn của các bác sĩ ung thư.