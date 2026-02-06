Cứu sống người đàn ông trẻ tim đập hơn 200 nhịp/phút, huyết áp tụt sâu

Các bác sĩ đã cứu sống một nam thanh niên bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, tim đập trên 200 nhịp/phút và huyết áp tụt sâu xuống 80/40 mmHg nguy kịch.

Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nam 33 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, đau tức ngực, vã mồ hôi lạnh và cảm giác tim đập dồn dập.

Điện tim ghi nhận nhịp tim hơn 200 lần/phút, huyết áp chỉ còn 80/40 mmHg, mạch nhanh nhỏ, huyết động rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất - một rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc tim, ngừng tuần hoàn nếu không xử trí kịp thời.

Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất có thể dẫn đến mất ý thức và thậm chí có thể gây ngừng tim đột ngột. Ảnh VTV

Trước diễn biến rất nặng, ê-kíp trực đã khẩn trương hội chẩn ngay tại phòng cấp cứu. Khi cơn nhịp nhanh không đáp ứng với các biện pháp ban đầu và huyết áp tiếp tục tụt, các bác sĩ quyết định sốc điện chuyển nhịp cấp cứu.

Sau một lần sốc điện, nhịp tim người bệnh nhanh chóng trở về nhịp xoang ổn định khoảng 90 lần/phút, huyết áp cải thiện dần, các chỉ số huyết động hồi phục rõ rệt. Người bệnh qua cơn nguy hiểm, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi sát.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như tim đập nhanh bất thường, hồi hộp trống ngực, đau ngực, khó thở hoặc choáng váng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, phòng tránh biến chứng nguy hiểm.

Hồi hộp đánh trống ngực là triệu chứng của cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. Ảnh minh họa/Internet