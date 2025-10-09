Cứu thính lực bé 11 tháng tuổi mắc bệnh hiếm ở tai giữa

Bệnh nhi 11 tháng tuổi tại Quảng Ninh được phát hiện và điều trị thành công khối Cholesteatoma bẩm sinh bằng phẫu thuật nội soi, bảo tồn chức năng thính lực.

Vừa qua, trong quá trình thăm khám và nội soi tai, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tình cờ phát hiện một bệnh nhi nam 11 tháng tuổi, thường trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh, có một khối Cholesteatoma bẩm sinh màu trắng như hạt ngọc trai nằm sau màng nhĩ ở vị trí góc trước dính vào cán búa hòm tai phải, tuy nhiên hòm tai không có dịch, bé không hề có triệu chứng chảy mủ tại tai hay tiền sử phẫu thuật trước đó.

Qua chụp phim CT xương thái dương và đo thính lực, bệnh nhi được chẩn đoán mắc Cholesteatoma bẩm sinh. Các bác sĩ đã tư vấn cho phụ huynh và chỉ định phẫu thuật để loại bỏ khối Cholesteatoma.

Bằng kỹ thuật phẫu thuật nội soi tiên tiến chỉ sau 1 giờ đồng hồ, khối Cholesteatoma được loại bỏ hoàn toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, chức năng thính lực được bảo toàn và ra viện sau 5 ngày điều trị

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi/Ảnh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Theo BSCKI. Nguyễn Văn Việt, khoa Ngoại – Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Cholesteatoma nguyên phát từ trong thời kỳ bào thai với tỷ lệ 0,12/100.000 trẻ, tỷ lệ gặp ở trẻ nam nhiều gấp 2-3 lần trẻ nữ. Khoảng hơn 50% các trường hợp là do tình cờ phát hiện. Khối Cholesteatoma có khả năng ăn mòn, phá hủy các thành phần của tai giữa, xương thái dương và các cấu trúc lân cận.

Do vậy dễ gây các biến chứng như ảnh hưởng đến chức năng nghe – nói, thậm chí gây điếc, liệt dây thần kinh mặt, rò ống bán khuyên. Nguy hiểm hơn là các biến chứng nội sọ như viêm màng não, áp xe não, viêm tắc tĩnh mạch bên.

Hình ảnh trước và sau can thiệp/ Ảnh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân đặc biệt là trẻ nhỏ nên: Chủ động đi khám định kỳ để kiểm tra thính lực; Khi thấy các dấu hiệu bất thường như: Đau tai, ù tai, tai nghe kém, có dịch lạ chảy ra từ trong tai, mất thăng bằng… cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để khám, phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý về thính lực tránh các biến chứng nguy hiểm; Giữ vệ sinh tai đúng cách bằng việc tránh để nước, bụi bẩn dính vào tai; Trẻ nhỏ cần được hướng dẫn vệ sinh tay, thân thể sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc trong môi trường có nhiều khói thuốc, ô nhiễm…