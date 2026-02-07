Không triệu chứng đi khám phát hiện u dưới niêm mạc

Người phụ nữ khám sức khỏe định kỳ được phát hiện u dưới niêm mạc, được bác sĩ xử trí toàn diện, cắt bỏ an toàn bằng nội soi hiện đại, tránh biến chứng.

Nữ bệnh nhân N.T.C (57 tuổi, Hà Nội) đi khám sức khỏe định kỳ tại Medlatec tình cờ phát hiện u dưới niêm mạc dạ dày.

Trước đó, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không triệu chứng bất thường. Bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết.

Trong quá trình nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện tại thân vị có một khối lồi kích thước khoảng 1cm, bề mặt niêm mạc bên trên bình thường, khi thăm bằng kìm sinh thiết thấy mật độ chắc, di động, nghĩ đến u dưới niêm mạc. Trước nghi ngờ tổn thương u dưới niêm mạc, các bác sĩ tiếp tục chỉ định siêu âm nội soi (EUS) - phương tiện chẩn đoán chuyên sâu giúp đánh giá chính xác bản chất khối u.

Kết quả cho thấy khối u kích thước khoảng 8,2 x 2,2mm, xuất phát từ lớp cơ trơn, ranh giới rõ, cấu trúc giảm âm đồng nhất, không vôi hóa, không chảy máu. Các đặc điểm này gợi ý nhiều đến u cơ trơn lành tính, nhưng vẫn chưa loại trừ GIST, một tổn thương khác nguy cơ cao hơn.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa Tiêu hóa, bệnh nhân được chỉ định cắt bỏ u qua nội soi dạ dày bằng kỹ thuật ESSD - phương pháp can thiệp hiện đại, ít xâm lấn, giúp loại bỏ hoàn toàn tổn thương mà không cần phẫu thuật mở.

Quá trình can thiệp được thực hiện bài bản và diễn ra thuận lợi, khối u được lấy trọn vẹn, không ghi nhận biến chứng trong và sau can thiệp. Người bệnh hồi phục nhanh, không đau nhiều, không cần phẫu thuật xâm lấn hay nằm viện kéo dài.

Mẫu bệnh phẩm sau cắt được gửi làm giải phẫu bệnh và hoá mô miễn dịch. Kết quả cho chẩn đoán xác định là bệnh nhân mắc u cơ trơn dạ dày lành tính.

U cơ trơn - tình trạng lành tính nhưng không nên chủ quan

ThS.BSNT Đặng Thị Tâm - Chuyên khoa Nội khoa - Tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ cho biết, u cơ trơn dạ dày là tổn thương không thường gặp, thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng và bị bỏ sót nếu không nội soi tiêu hoá kiểm tra. Trong thực tế lâm sàng, nếu chỉ nội soi dạ dày đơn thuần thì không chẩn đoán chính xác được bệnh lý này, cần kết hợp thêm siêu âm nội soi và có thể phải lấy bệnh phẩm để chẩn đoán.

Theo bác sĩ Tâm, trường hợp trên cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của khám sức khỏe định kỳ và quy trình chẩn đoán - điều trị khép kín. Việc phát hiện sớm, đánh giá chính xác bằng siêu âm nội soi và cắt bỏ u ngay trong quá trình nội soi giúp người bệnh: Loại bỏ triệt để tổn thương; chẩn đoán chính xác bản chất tổn thương; Tránh phẫu thuật mở, giảm đau và thời gian hồi phục; Yên tâm khi có kết quả giải phẫu bệnh xác định lành tính; Giảm chi phí và nguy cơ biến chứng về lâu dài.

