Sống Khỏe

Phẫu thuật nội soi cắt lách xoắn cho bệnh nhi ở Quảng Trị

Bé N.T.N. (40 tháng tuổi, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) được chuyển lên từ tuyến dưới trong tình trạng đau bụng nhiều và buồn nôn.

Hạo Nhiên

Ngày 6/2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt lách xoắn cho bệnh nhi 40 tháng tuổi.

Trước đó, bé gái N.T.N. (40 tháng tuổi, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) được chuyển lên từ tuyến dưới trong tình trạng đau bụng nhiều và buồn nôn. Tình trạng đau được người nhà ghi nhận từ 2 ngày trước.

img6551-17703646888121388475921.jpg
Phần lách của bệnh nhi lớn, nằm ở vị trí bất thường, lách không tưới máu...

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành khám và cho bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm. Kết quả phát hiện phần lách của bệnh nhi lớn, nằm ở vị trí bất thường, lách không tưới máu (nhồi máu lách), toàn bộ lá lách bị thiếu oxy và dưỡng chất do mạch máu nuôi dưỡng (động mạch lách) bị tắc nghẽn, dẫn đến mô lách bị hoại tử.

Sau khi phát hiện tình trạng của bệnh nhi, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn từ xa với Khoa Nhi Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi đồng 2, thống nhất phương án phẫu thuật nội soi cắt lách.

“Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, ê-kíp thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi, chỉ mở một đường rạch nhỏ để lấy lách. Nếu phải mổ mở, vết mổ sẽ dài và kém thẩm mỹ, đồng thời nguy cơ dính ruột về sau rất cao. Phẫu thuật nội soi giúp giảm nguy cơ dính và đảm bảo tính thẩm mỹ cho bé gái”, BSCKII Hoàng Minh Hùng chia sẻ.

Sau 5 ngày phẫu thuật và điều trị, tình trạng bệnh nhi đã ổn định được chỉ định xuất viện.

