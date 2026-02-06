Hà Nội

Sống Khỏe

Trẻ 11 tuổi đau nghẹn vùng cổ, bác sĩ phát hiện đồng xu 3 cm nằm ở thực quản

Phụ huynh cần quan sát, trông chừng trẻ cẩn thận, hạn chế để trẻ chơi, ngậm các vật nhỏ, trơn, dễ nuốt. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, không tự xử lý tại nhà.

Thúy Nga

Khi nhiều gia đình đã chìm vào giấc ngủ, khoảng 22h tối ngày 1/2, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi trong tình trạng đau, nghẹn vùng cổ sau khi nuốt phải dị vật.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định dị vật là một đồng xu thép có đường kính khoảng 3 cm, nằm ở 1/3 dưới thực quản – vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được xử trí kịp thời.

22-gio-dem-1.jpg
Hình ảnh đồng xu trong thực quản trẻ - Ảnh BVCC

Ngay trong đêm, ê-kíp Nội soi được kích hoạt khẩn trương. Tuy nhiên, quá trình gắp dị vật không hề dễ dàng.

Do dạ dày trẻ còn nhiều thức ăn chưa được tiêu hóa, các bác sĩ phải mất khá nhiều thời gian, tập trung cao độ để dò tìm và tiếp cận dị vật một cách an toàn. Cuối cùng, đồng xu được gắp ra thành công, giúp bệnh nhi thoát khỏi nguy hiểm.

22-gio-dem.jpg
Đồng xu được lấy ra an toàn - Ảnh BVCC

Đây là ca gắp dị vật thứ 3 chỉ trong vòng 1 tháng được xử trí thành công tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, cho thấy nguy cơ trẻ nuốt dị vật vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt trong thời điểm cận Tết và Tết Nguyên đán – khi trẻ thường xuyên tiếp xúc với tiền xu, đồ chơi nhỏ, vật dụng sinh hoạt.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần quan sát, trông chừng trẻ cẩn thận, hạn chế để trẻ chơi hoặc ngậm các vật nhỏ, trơn, dễ nuốt.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà, hãy nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Sống Khỏe

Răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm, tình trạng hiếm gặp, có thể gây biến chứng

Răng lệch vào xoang hàm có thể gây viêm nhiễm nặng, cần phẫu thuật nội soi hiện đại để loại bỏ dị vật, hạn chế biến chứng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tình trạng này thường xảy ra ở các răng hàm trên, đặc biệt là răng khôn, khi trong quá trình phát triển răng bị di lệch và xâm nhập vào xoang hàm, khoang rỗng nằm ngay phía trên cung răng hàm trên.

Khi răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau âm ỉ vùng má, đau đầu kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi có mùi hôi, viêm xoang tái diễn nhiều lần hoặc không đáp ứng với điều trị nội khoa thông thường. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua phim chụp CT scanner khi đi khám vì viêm xoang mạn tính.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thói quen ngậm tăm khiến cụ ông 65 tuổi nguy hiểm tính mạng

Cả bệnh nhân lẫn người nhà đều không nhớ rõ thời điểm người bệnh nuốt phải dị vật.

Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhiều trường hợp dị vật xuyên qua ống tiêu hóa gây áp xe tại các cơ quan trong ổ bụng, trong đó có gan.

Ngày 4/2/2026, sau thời gian điều trị vì dị vật tăm xỉa răng rơi vào gan, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T, 65 tuổi ngụ TP HCM đã ổn định và được xuất viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Một bệnh nhân nam bị thủng ruột non do dị vật tăm tre

Một ca phẫu thuật cấp cứu vì tăm tre đâm thủng ruột nhấn mạnh nguy cơ lớn từ thói quen nhỏ nhưng gây hiểm họa tính mạng.

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận và phẫu thuật một trường hợp thủng ruột non do dị vật tăm tre.

Bệnh nhân nam, đau bụng hố chậu trái 2 ngày, bí trung đại tiện. Điều đáng chú ý, người bệnh có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Xem chi tiết

