Trẻ 11 tuổi đau nghẹn vùng cổ, bác sĩ phát hiện đồng xu 3 cm nằm ở thực quản

Khi nhiều gia đình đã chìm vào giấc ngủ, khoảng 22h tối ngày 1/2, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi trong tình trạng đau, nghẹn vùng cổ sau khi nuốt phải dị vật.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định dị vật là một đồng xu thép có đường kính khoảng 3 cm, nằm ở 1/3 dưới thực quản – vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được xử trí kịp thời.

Hình ảnh đồng xu trong thực quản trẻ - Ảnh BVCC

Ngay trong đêm, ê-kíp Nội soi được kích hoạt khẩn trương. Tuy nhiên, quá trình gắp dị vật không hề dễ dàng.

Do dạ dày trẻ còn nhiều thức ăn chưa được tiêu hóa, các bác sĩ phải mất khá nhiều thời gian, tập trung cao độ để dò tìm và tiếp cận dị vật một cách an toàn. Cuối cùng, đồng xu được gắp ra thành công, giúp bệnh nhi thoát khỏi nguy hiểm.

Đồng xu được lấy ra an toàn - Ảnh BVCC

Đây là ca gắp dị vật thứ 3 chỉ trong vòng 1 tháng được xử trí thành công tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, cho thấy nguy cơ trẻ nuốt dị vật vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt trong thời điểm cận Tết và Tết Nguyên đán – khi trẻ thường xuyên tiếp xúc với tiền xu, đồ chơi nhỏ, vật dụng sinh hoạt.