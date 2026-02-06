Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

3 tuần điều trị tích cực để cứu người đàn ông nguy kịch do vi khuẩn Whitmore

Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ho và khó thở, dùng thuốc không thuyên giảm, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thúy Nga

Sốt cao, suy hô hấp nguy kịch

Sau 3 tuần điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã cứu sống một bệnh nhân nam 54 tuổi nhiễm vi khuẩn Whitmore (melioidosis) – bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh nhân là ông N.V.T. (54 tuổi, phường Phúc Yên), có nhiều bệnh lý nền, trong đó có đái tháo đường. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong cao.

Theo người nhà, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ho và khó thở. Dù tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không thuyên giảm, tình trạng sốt kéo dài và khó thở tăng dần nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân suy hô hấp - viêm phổi trên nền đái tháo đường, điều trị kháng sinh, thở máy không xâm nhập và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên sau 2 ngày, bệnh nhân không cải thiện, sốt cao liên tục, ý thức giảm, huyết áp tụt nhanh, diễn biến sang sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch và nuôi cấy đờm để xác định tác nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Whitmore. Ê-kíp điều trị lập tức điều chỉnh phác đồ kháng sinh đặc hiệu và hồi sức tích cực toàn diện.

Sau 6 ngày, bệnh nhân thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và cắt sốt. Sau 21 ngày điều trị, kết quả nuôi cấy đờm không còn phát hiện vi khuẩn. Bệnh nhân xuất viện ổn định và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng để phòng ngừa tái phát.

vi-khuan-thit.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Whitmore - Ảnh BVCC

Whitmore nguy hiểm, dễ nhầm với bệnh khác

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người và động vật, vi khuẩn thường tồn tại trong đất và nguồn nước bị ô nhiễm, có thể xâm nhập qua da trầy xước, niêm mạc, đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Sau khi vào cơ thể, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết và hình thành áp xe tại nhiều cơ quan như phổi, gan, lách, da, thậm chí hệ thần kinh trung ương.

Những người thường xuyên tiếp xúc đất, nước bẩn như nông dân, lao động ngoài trời có nguy cơ mắc bệnh cao. Người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, gan, thận hoặc suy giảm miễn dịch thường diễn biến nặng và tiên lượng dè dặt.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Whitmore có xu hướng gia tăng vào mùa mưa lũ, tập trung nhiều từ tháng 9 đến tháng 11. Bệnh có biểu hiện đa dạng và dễ nhầm với các nhiễm trùng khác. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40% nếu không điều trị kịp thời.

Hiện chưa có vắc xin phòng Whitmore. Bộ Y tế khuyến cáo người dân giữ vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, hạn chế tiếp xúc đất nước bẩn, sử dụng đồ bảo hộ khi lao động, chăm sóc kỹ vết thương hở và đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ.

#Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm #Vi khuẩn Whitmore (melioidosis) #Tác động mùa mưa lũ #Khuyến cáo phòng ngừa bệnh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca bệnh Whitmore tại Thái Nguyên

Một bệnh nhân 63 tuổi ở Thái Nguyên mắc bệnh Whitmore nguy hiểm đã được chữa khỏi sau quá trình điều trị tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm.

Theo VTV, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa điều trị thành công một bệnh nhân 63 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do vi khuẩn Whitmore trên nền nhiều bệnh lý phức tạp.

Người bệnh là H.V.B. (63 tuổi), trú tại xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, có tiền sử tâm thần phân liệt, hút thuốc lá nhiều năm và mắc đái tháo đường kiểm soát kém. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị sốt cao, rét run kéo dài gần một tháng, đã điều trị bằng kháng sinh phổ rộng tại tuyến dưới nhưng không đáp ứng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sốt liên tục 10 ngày, trẻ 15 tuổi biến chứng nguy kịch vì Whitmore

Người dân cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở vùng bùn đất, nguồn nước ô nhiễm. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với đất và nước nên sử dụng bảo hộ.

Theo lời kể của gia đình, hơn 10 ngày trước khi nhập viện, trẻ có biểu hiện sốt nóng từng cơn, cao nhất 38,5 độ, kèm ho nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, không điều trị gì, tình trạng nặng dần sốt cao liên tục đau ngực khó thở thể trạng suy kiệt.

Trẻ được gia đình đưa đến điều trị ở Bệnh viện Như Thanh nhưng tình trạng nặng hơn, chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, khó thở đau ngực nhiều, sốt cao liên tục.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo vi khuẩn ăn thịt người giả dạng gia tăng đột biến sau mưa lũ

Bệnh Whitmore là một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng cần được cảnh báo nghiêm túc sau các đợt mưa lũ, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên bị ngập úng.

Vi khuẩn đang lưu hành, gây bệnh trong cộng đồng

Burkholderia pseudomallei (hay còn gọi là vi khuẩn Whitmore, vi khuẩn ăn thịt người) là một trực khuẩn Gram âm tồn tại tự nhiên trong bùn đất và nước ở vùng khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là ở tầng đất sâu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới