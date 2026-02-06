3 tuần điều trị tích cực để cứu người đàn ông nguy kịch do vi khuẩn Whitmore

Sốt cao, suy hô hấp nguy kịch

Sau 3 tuần điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã cứu sống một bệnh nhân nam 54 tuổi nhiễm vi khuẩn Whitmore (melioidosis) – bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh nhân là ông N.V.T. (54 tuổi, phường Phúc Yên), có nhiều bệnh lý nền, trong đó có đái tháo đường. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong cao.

Theo người nhà, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ho và khó thở. Dù tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không thuyên giảm, tình trạng sốt kéo dài và khó thở tăng dần nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân suy hô hấp - viêm phổi trên nền đái tháo đường, điều trị kháng sinh, thở máy không xâm nhập và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên sau 2 ngày, bệnh nhân không cải thiện, sốt cao liên tục, ý thức giảm, huyết áp tụt nhanh, diễn biến sang sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch và nuôi cấy đờm để xác định tác nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Whitmore. Ê-kíp điều trị lập tức điều chỉnh phác đồ kháng sinh đặc hiệu và hồi sức tích cực toàn diện.

Sau 6 ngày, bệnh nhân thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và cắt sốt. Sau 21 ngày điều trị, kết quả nuôi cấy đờm không còn phát hiện vi khuẩn. Bệnh nhân xuất viện ổn định và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng để phòng ngừa tái phát.

Thăm khám cho bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Whitmore - Ảnh BVCC

Whitmore nguy hiểm, dễ nhầm với bệnh khác

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người và động vật, vi khuẩn thường tồn tại trong đất và nguồn nước bị ô nhiễm, có thể xâm nhập qua da trầy xước, niêm mạc, đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Sau khi vào cơ thể, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết và hình thành áp xe tại nhiều cơ quan như phổi, gan, lách, da, thậm chí hệ thần kinh trung ương.

Những người thường xuyên tiếp xúc đất, nước bẩn như nông dân, lao động ngoài trời có nguy cơ mắc bệnh cao. Người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, gan, thận hoặc suy giảm miễn dịch thường diễn biến nặng và tiên lượng dè dặt.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Whitmore có xu hướng gia tăng vào mùa mưa lũ, tập trung nhiều từ tháng 9 đến tháng 11. Bệnh có biểu hiện đa dạng và dễ nhầm với các nhiễm trùng khác. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40% nếu không điều trị kịp thời.