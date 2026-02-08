Hà Nội

“Đệ nhất hot girl Sài thành” Võ Ngọc Trân diện váy ren đẹp miễn chê

Cộng đồng trẻ

“Đệ nhất hot girl Sài thành” Võ Ngọc Trân diện váy ren đẹp miễn chê

Xuất hiện trên phố với thiết kế váy ren trắng ôm dáng, Võ Ngọc Trân nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.

Thiên Anh
Nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nổi bật cùng thần thái tự tin giúp Võ Ngọc Trân tiếp tục khẳng định danh xưng “đệ nhất hot girl Sài thành” trong lòng người hâm mộ.
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Võ Ngọc Trân chọn một thiết kế váy ren dài tay, cổ cao mang phong cách vừa cổ điển vừa quyến rũ. Chất liệu ren xuyên thấu tinh tế kết hợp phom dáng ôm sát tôn trọn đường cong cơ thể, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm.
Gam màu trắng kem giúp tôn làn da sáng mịn, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng. Phần tay áo loe nhẹ tạo điểm nhấn mềm mại, giúp bộ trang phục thêm phần bay bổng. Kiểu tóc dài uốn sóng tự nhiên cùng lớp trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính của cô nàng.
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, thần thái của Võ Ngọc Trân cũng nhận được nhiều lời khen. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng rỡ cùng phong thái tự tin giúp mỗi khung hình đều toát lên sức hút riêng. Bối cảnh đường phố đời thường lại càng làm nổi bật vẻ đẹp nổi bật của cô giữa không gian giản dị.
Võ Ngọc Trân sinh ngày 12/04/2001 tại TP.HCM, là một trong những hot girl đình đám trên mạng xã hội Việt Nam.
Ngọc Trân sở hữu lượng người theo dõi lớn với hơn 1,1 triệu lượt follow trên Instagram, cùng hàng trăm nghìn người hâm mộ trên các nền tảng khác.
Ngọc Trân bắt đầu được chú ý từ khi còn là học sinh trường THPT Bình Hưng Hòa. Với vẻ đẹp trong trẻo, cô nhanh chóng nổi tiếng với biệt danh “Nữ thần học đường”.
Hình ảnh của Võ Ngọc Trân từng được nhiều trang tin nước ngoài như Sina (Trung Quốc) hay Sports Seoul (Hàn Quốc) đăng tải và ca ngợi với những mỹ từ như “không góc chết”.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Võ Ngọc Trân còn có nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT), từng đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố. Hình ảnh một hot girl học giỏi giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.
Bên cạnh hoạt động mạng xã hội, Ngọc Trân còn sớm lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cô sở hữu nhiều thương hiệu thời trang thiết kế và mỹ phẩm riêng khi còn rất trẻ. Nhờ sự nhạy bén và chăm chỉ, cô đã tự mua được nhà và xe sang bằng thu nhập cá nhân – điều khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
